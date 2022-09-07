  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rusya'nın "terör destekçisi ülke" ilan edilmesinin hem Ukrayna hem de tüm dünya için "istenmeyen sonuçları" olabileceğini söyledi.

Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Ekleme: 7.09.2022 - 00:20 Güncelleme: 7.09.2022 - 00:21 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle maruz kaldığı ağır yaptırımlara rağmen neden 'terör destekçisi ülke' ilan edilmediği sorusuna karşılık olarak Jean-Pierre, 'Bunu yapmak, Rusya'yı sorumlu tutmak için en verimli yol değil. Rusya'yı bu şekilde nitelendirmek Ukrayna ve tüm dünya için istenmeyen sonuçlar doğurabilir.' ifadesini kullandı.

ABD, KANADA'DAKİ BIÇAKLI SALDIRIYI KINADI

Öte yandan Jean-Pierre, Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıya da değindi. Söz konusu saldırıyı kınayan Jean-Pierre, 'Bu saldırı anlamsız ve kahredicidir. Düşüncelerimiz bu saldırının kurbanlarıyladır. Müttefikimiz ve komşumuz Kanada'nın yanındayız.' ifadesini kullandı.

İSRAİL'İ SORUMLU TUTMAYI REDDETTİ

Öte yandan Jean-Pierre, İsrail yönetiminin bugün yayınladığı ve işgal altındaki Batı Şeria'da 11 Mayıs'ta öldürülen Ebu Akile'nin, 'yanlışlıkla İsrail ordusunun ateşiyle öldürülmüş olma olasılığının yüksek olduğu' yönündeki raporunu değerlendirdi.

Hep yaptıkları gibi Ebu Akile'nin öldürülmesini kınadıklarını belirten Jean-Pierre, taraflara sağduyu çağrısı da yaptı.

İsrail'i bu olaydan dolayı sorumlu tutmaktan kaçınan Jean-Pierre, 'Bu olaya ilişkin İsrail'in incelemelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Hesap verilebilirlik önemli bir mevzu. Bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için yapılacak politika çalışmalarını destekliyoruz.' dedi.
Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha! 'Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor'
İYİ Parti yetkilisi CHP'li Yarkadaş'a 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Zelenskiy'le görüştü! 'Ukrayna İngiltere'ye güvenebilir'
ABD, Yunanistan'ın tahriklerine sessiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı! İslam'ı suistimal ederek yavrularımızı çalmalarına müsaade etmeyelim
İsviçre'de krize bir garip çözüm!
Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Balkan turunda ikinci durak... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş! '3 önceliğim var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek!
Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'