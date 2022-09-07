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AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı

Teşkilatlar, mitinglere katılım oranlarını mercek altına alırken, anketler de seçim çalışmalarına yön veriyor. Ayrıca kapı kapı dolaşıp vatandaşların sorunları da dinleniyor.

AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
Ekleme: 7.09.2022 - 11:59 Güncelleme: 7.09.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
AK Parti seçim için yol haritasını hazırladı
AK Parti Teşkilatları, 2023 seçimleri için çalışmalarına start verdi.

Çalışmalar çerçevesinde il başkanları haftalık çalışmalarını raporluyor, belediyeler vatandaşın ihtiyaçlarını not alıyor.

Teşkilatlar ise her bölgede kapı kapı dolaşarak sorunları dinliyor.

AK Parti, 2023 seçimi yaklaşırken çalışma temposunu her geçen gün biraz daha yükseltiyor. Teşkilatın çalışmalarına ise mitinglere katılım oranları ve anketler yön veriyor.

Oy oranının düştüğü bölgelerde çalışmalar artırılacak
Vatandaşa sahada birebir ulaşılarak hazırlanan anketlerdeki son durum seçime kadar masada olacak, anketlere göre oy oranının düştüğü bölgeler varsa, çalışmalar bir kat daha yoğunlaştırılacak.

Yerel yönetimlerden de destek alınacak
Mitinglere katılımlar ise bir önceki seçimlerdeki katılım oranlarıyla kıyaslanıyor.

Tüm bu veriler ışığında bir yol haritası oluşturan AK Parti'nin çalışmalarına, yerel yönetimler de destek veriyor.

Kararsızlara ulaşıp sorunlar çözülecek
Teşkilatlar, anket çalışmaları çerçevesinde kararsızlara ulaşıp sorunlarını çözmek için de bir çalışma başlattı.

Sahadaki seçim çalışmalarında hem çözüm önerileri hem de beklentiler listelenecek.

Çay, fındık ve üzüm fiyatları seçmene olumlu yansıdı
İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fiyatları açıklanan çay, fındık, ve üzümün seçmenleri olumlu etkilediği ve anket sonuçlarına bu durumun pozitif yönde yansıdığı öğrenildi.

Asgari ücret zammı da bir diğer etken
AK Parti'den ayrılıp özellikle CHP'ye ya da İyi Parti'ye geçen seçmen olmadığını ifade eden AK Parti kaynakları, kararsız kalan seçmenlerin sorunlarının çözülürse yeniden AK Parti'ye döneceğini ifade ederken, özelikle asgari ücrete yapılan zammın anketlere kısa sürede olumlu yansıdığı da öğrenildi.

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