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Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri sonrası 6'lı masadaki kriz her geçen gün büyüyor. İYİ Partili isimlerin tepkilerine yanıt veren Gürsel Tekin dün, 'Kim bana had bildirebilir' çıkışında bulunmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamada Tekin'i işaret ederek, "CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." dedi.

Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Ekleme: 6.09.2022 - 19:13 Güncelleme: 6.09.2022 - 19:32 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Son dakika haberi! 2023 seçimleri öncesi 6'lı masanın perde arkasındaki ortağı konumunda bulunan HDP'ye Gürsel Tekin'in ''Bakanlık verilebilir' çıkışı yankısını sürdürüyor. İYİ Partili isimlerden peş peşe tepkiler gelirken, CHP'li Gürsel Tekin ise sözlerinin arkasında durmuştu. İYİ Parti lideri Meral Akşener bugün yaptığı açıklamada, CHP'ye 'rest' anlamına gelecek ifadelerde bulundu.

'PARTİSİNİN GÖRÜŞLERİNİ İLETİYOR'

Meral Akşener, 'Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir.' dedi.

Akşener ayrıca, 'Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda.' sözlerini kullandı.

Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...

GÜRSEL TEKİN 'KİM BANA HAD BİLDİRECEK' ÇIKIŞINDA BULUNMUŞTU

CHP'li Gürsel Tekin, dün İYİ Partili vekillere tepki göstermiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: İYİ Partili arkadaşlarımızın tepkisini anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de bir Milletvekiliyim, zaman zaman düşüncelerimi çok rahat söyleyen bir insanım. Burada 6'lı masayı ya da herhangi bir siyasi partiyi rahatsız edebilecek bir tek cümlem yok.

'ŞİDDETLE REDDEDİYORUM'

Başka partinin insanlarının bana had bildirmesini şiddetle reddediyorum. Sayın Akşener'e olan saygımdan dolayı sesimi çıkarmıyorum. Ne demek had bildirmek? Kim bana had bildirecek? Bana tek had bildirecek insan CHP'nin kurumsal Genel Başkanı'dır. Eğer sorununuz milyonlarca seçmeni Cumhur İttifakı'na sevk etmekse bu başka bir şey.

Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...

İYİ PARTİLİ İSİMLER ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki göstermişti: İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız. Bu gibi talihsiz beyanatlar sebebiyle bir daha, açıkça şerh edelim ki: Pkk'ya terör örgütü diyemeyen ve terörle bağını kopartamayan HDP ile asla yol yürümeyiz. İttifak hukukuna riayet ve karşılıklı saygı için bizim ilkelerimiz ve kırmızı çizgilerimiz dosdoğru anlaşılmalıdır

İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu da Ağıralioğlu'nun paylaşımını alıntılayarak 'İYİ Parti'yi ve onun ilkelerini anlamayanlara karşı ders vermek gerekirse, geri durmayacağımız unutulmamalıdır. Herkes haddini ve hududunu bilmelidir.' değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
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