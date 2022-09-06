HDP'li Hüda Kaya, Meral Akşener'in partisiyle ilgili sözlerini eleştirdi

HDP'li Hüda Kaya, Akşener'in 'HDP ile aynı masada olmayız' sözlerini eleştirdi. Kaya, Akşener'in açıklamasını paylaşarak, "Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'lilere bakanlık verilebilir' açıklamasıyla başlayan tartışma sürüyor.



Tekin'in sözleri sonrası Millet İttifakı'nda çatlak oluşurken, İyi Parti'den konuya ilişkin peş peşe çıkışlar geldi.



Gürsel Tekin'in ifadeleri, son olarak partisinin il başkanlarıyla bir araya gelen Meral Akşener'in de gündemindeydi.



'HDP ile aynı masada olmayız'



HDP'nin olduğu masada olmayacaklarını belirten Akşener, 'HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti yetkilileri konuyla ilgili, parti hassasiyetleriyle ilgili gerekli açıklamalar yaptı.' ifadelerini kullandı.



Akşener'in tartışmaya ilişkin sözlerine bu sefer de HDP cephesinden yanıt geldi.



Akşener'in açıklamasını eleştirdi



HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Akşener'i ve partisini eleştirdi.



Kaya, Akşener'in açıklamasını alıntılayarak, 'Ve biz demokratik, özgür, huzurlu bir ülke istiyoruz öyle mi?' dedi.







