Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Farah Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Farah'ın avukatı Dr. Hauke Rinsdorf mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, DW'yi kamuoyu önünde özür dilemeye ve Farah'ı eski görevine iade etmeye çağırdı.Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.DW bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, birkaç gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu.Bonn İş Mahkemesi de temmuzda DW'nin Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetmişti.