  • USD: 18,20 - 18,24
  • EURO: 18,12 - 18,15
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!

Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Farah Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!
Ekleme: 6.09.2022 - 22:00 Güncelleme: 6.09.2022 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!
Almanya'da Berlin İş Mahkemesi, Deutsche Welle'nin (DW) Yahudi aleyhtarlığı yaptığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Farah Maraqa'nın haksız yere işten çıkarıldığına hükmetti.

Aynı zamanda Ürdün vatandaşı olan Farah'ın avukatı Dr. Hauke Rinsdorf mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, DW'yi kamuoyu önünde özür dilemeye ve Farah'ı eski görevine iade etmeye çağırdı.

Farah'ın artık işine dönme hakkına sahip olduğunu ifade eden avukat Rinsdorf, DW'nin gazeteciye karşı yanlış suçlamalarda bulunduğunu ve onun itibarını zedelediğini belirtti.

DW bir iç soruşturmanın ardından antisemitizm yaptıkları iddiasıyla Maraqa'nın yanı sıra, birkaç gazeteciyi daha DW Arapça servisinden kovmuştu.

Bonn İş Mahkemesi de temmuzda DW'nin Yahudi aleyhtarlığı içeren bir ifade kullandığı iddiasıyla işten çıkardığı Filistinli gazeteci Maram Salim'in haksız yere işten çıkarıldığına hükmetmişti.

Domates ihracı için izin şartı getirildi! Resmi Gazete'de yayımlandı!
İYİ Parti'li Ağıralioğlu'ndan CHP'li Tekin'e bir tepki daha! 'Bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor'
İYİ Parti yetkilisi CHP'li Yarkadaş'a 'Hadsiz' diyerek tepki gösterdi!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss Zelenskiy'le görüştü! 'Ukrayna İngiltere'ye güvenebilir'
ABD, Yunanistan'ın tahriklerine sessiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'te FETÖ uyarısı! İslam'ı suistimal ederek yavrularımızı çalmalarına müsaade etmeyelim
İsviçre'de krize bir garip çözüm!
Beyaz Saray açıkladı! Rusya'yı 'terör destekçisi ülke' ilan etmenin istenmeyen sonuçları olurdu
Meral Akşener'den Gürsel Tekin'in sözleri sonrası CHP'ye rest! 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi büyüyor...
Balkan turunda ikinci durak... Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'nda konuşuyor...
Bakan Nebati'den KOBİ'lere yeni destek müjdesi! Kullandırım koşulları yakında bilgiye sunulacak
Biden yönetimi çip üretimine yönelik 50 milyar dolarlık yatırım planının detaylarını açıkladı!
İngiltere'nin yeni Başbakanı Truss'tan ilk ulusa sesleniş! '3 önceliğim var'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek’in merhum lideri Aliya İzzetbegoviç’in kabrini ziyaret etti!
HDP, CHP ve İYİ Parti kavgasından 'özerklik talebi' çıkardı!
Türkiye ile Gürcistan arasında siyasi istişareler 7 Eylül'de gerçekleştirilecek!
Filistinli gazeteci Maraqa'nın DW'ye karşı açtığı davada karar verildi!
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Uzman öğretmen eğitimleri 9 Eylül'e kadar uzatıldı!
Ruslara AB vizesi almak zorlaşıyor! Daha yüksek ücret ve sıkı kurallar geliyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

WhatsApp'dan iPhone kullanıcılara üzücü haber!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme!

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Korona aşısı için yeni adım: Hatırlarma dozu adımı

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

Detaylar belli oldu: İcra affı ne zaman çıkacak, hangi borçları kapsayacak?

İnstagram'a tarihi ceza!

İnstagram'a tarihi ceza!

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'

Uçuşan toz tehlikeli! 'Burdur Gölü kan ağlıyor'