EGM'den maaş promosyonu açıklaması...

Emniyet Genel Müdürlüğü, polis memurlarının maaş promosyon protokolü hakkında dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan açıklamada, 'Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur Yani 300 TL sabit bir rakam değildir ' denildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza atmıştır. Günümüzde ise en başarılı dönemini geçirmektedir. Teşkilatımız, bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörle mücadelede önemli başarılar sağlarken, diğer taraftan her türlü suç ve suçluyla mücadelesine devam etmekte ve özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirmektedir.Yaşanan bu süreç, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanırken, milletimizin de yakından bildiği gibi bir takım odakları ise son derece rahatsız etmektedir. Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır.Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı'nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır. Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir.Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır. Sayısız kez açıklama yapmamıza rağmen Polisimizin maaş promosyonu üzerinden inatla dezenformasyon yapan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.