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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada icra borcu olan vatandaşlar için müjdeli haberi duyurdu. Vatandaşın icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfite edileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!
Ekleme: 6.09.2022 - 00:18 Güncelleme: 6.09.2022 - 00:31 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'İcra takibine düşmüş, dosyası bulunan vatandaşlarımızla ilgili müjdeli haberimiz var.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Altyapı ve üstyapı yatırımları yaparken, refahı artırmak ve artan refahı adil dağıtmak için çalışıyoruz. Can ve mal emniyeti, huzur, refah, barış ve güven içinde yaşaması birinci önceliğimizdir.' ifadelerini kullandı.

'İşçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ücretlerine önemli iyileştirmeler yaptık. Buğday, arpa, çay, fındık, üzüm başta olmak üzere tüm ürünlere hakları olan fiyatları vererek çiftçilerimizi memnun eden adımları attık.' açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz.

15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz.

Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır.

Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır.'

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