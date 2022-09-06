CHP'li Belediye Başkanı resmi araçla kaza yaptı: Kanında 3.72 promil alkol çıktı

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Kazada hafif yaralanan CHP’li Belediye Başkanı Vardar hastaneye kaldırıldı. Alkollü olduğu tespit edilen Vardar, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli İnece Belediye Başkanı Şahabettin Vardar, belediyeye ait araçla kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ile polis ekibi sevk edildi.Yaşanan kaza sonucu olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edilen CHP'li Belediye Başkanı Vardar'ın 3.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan Vardar, hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.