Bu yıl Eren Operasyonlarında 82 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, bu yıl Eren Operasyonlarında 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne 'Eren' darbesi...Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, başarıyla sürüyor.Bu kapsamda PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla düzenlenen operasyonlara 'Eren Operasyonları' adı verilmişti.Şehit Eren Bülbül'ün anısına başlatılan operasyonlarla teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.Öte yandan teröristlere ait mağara ve sığınaklar da imha ediliyor.İçişleri Bakanlığı 2022 yılının ilk 8 ayında yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı.Bu kapsamda Eren Operasyonlarında 82 terörist etkisiz hale getirildi.01 Ocak 2022 tarihinden bugüne kadar tespit edilen (720) sığınak ve mağarada;-144 adet mayın/EYP,-5 adet güdümlü füze,-275 adet uzun namlulu silah,-548 adet el bombası,-62.141 adet mühimmat,-5.049 kg patlayıcı madde,-874 adet fünye,-1.158 adet tüp,-68 adet dürbün,-75 adet telsiz,-30 adet jenaratör ve 25.600 kg gıda maddesi ele geçirildi.