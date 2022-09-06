Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.'Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız.Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ziyarette Balkanlar'ın huzuruna desteğimizi vurgulayacağız.Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz.Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor.'Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor.Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i bu noktaya getirmiştir. Putin'de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok.'