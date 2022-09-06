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Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi açıklama yapıyor

Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz
Ekleme: 6.09.2022 - 10:26 Güncelleme: 6.09.2022 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bir gece ansızın gidebiliriz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ziyareti öncesi havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.

'BOSNA HERSEK'TEKİ SİYASİ KRİZE KARŞI ÇÖZÜM ÇABASI İÇİNDE OLACAĞIZ'

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

'Bölge ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik her 3 ülkede düzenlenen forumlara katılım sağlanacak. Ziyaretimizde Bosna Hersek'te yaşanan siyasi krize karşı çözüm çabası içinde olacağız.

Türkiye ile Bosna Hersek arasında hali hazırda çok iyi seviyede bulunan ikili ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Müşterek faaliyetleri de ele alma imkanı bulacağız.

'BOSNA HERSEK'İN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ziyarette Balkanlar'ın huzuruna desteğimizi vurgulayacağız.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edeceğiz.

Daha sonra Belgrad'a geçeceğiz. Vucic ile ikili ve heyetlerarası görüşmelerimiz olacak.

'İKİLİ TİCARET HACMİMİZ HIZLA YÜKSELİYOR'

Sırbistan'ın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna-Hersek başta olmak üzere ikili ve ekonomik ilişkileri ele alacağız. İkili ticaret hacmimizde hızla yükseliyor.'

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Bu konuyla ilgili olarak Savunma Bakanlığımız NATO Genel Sekreteri ve diğer temsilcileri ile bu görüşmeleri sürdürüyor. Kilit atma noktasında hassasiyetimiz devam ediyor. Yunanistan bunun farkında. Aksi halde bir gece ansızın gidebiliriz. Hassasiyetimiz kararlılıkla devam ediyor.

'PUTİN TÜM SİLAHLARINI KULLANIYOR'

Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i bu noktaya getirmiştir. Putin'de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok.'
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