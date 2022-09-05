Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.İddiaya göre, Dilaver Akçay (56), İbrahim Akyürek'in (26) kızına cep telefonundan mesajlar atarak taciz ettiğini dile getirdi. İkili otobüs durağında karşılaştı.Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp, bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı.Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti.Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz Akyürek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.'Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık.Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.'