  • USD: 18,21 - 18,24
  • EURO: 18,05 - 18,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü

Ürgüp'te Dilaver Akçay, kızına mesaj atıp taciz ettiği sebebiyle İbrahim Akyürek'i önce tabancayla vurup, sonrasında da boğazını keserek öldürdü.

Ekleme: 5.09.2022 - 17:02 Güncelleme: 5.09.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı.

İddiaya göre, Dilaver Akçay (56), İbrahim Akyürek'in (26) kızına cep telefonundan mesajlar atarak taciz ettiğini dile getirdi. İkili otobüs durağında karşılaştı.

Akçay, belinden çıkardığı tabancayla Akyürek'e ateş açtı. Yaralı Akyürek, olay yerinden kaçıp, bir evin bahçesine sığınmaya çalıştı.

Bıçakla boğazını kesti

Akçay, evin bahçesinde yakaladığı Akyürek'in boğazını bıçakla kesti.

Çevreden gelen ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz Akyürek'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zanlı teslim oldu

Cinayet şüphelisi Akçay ise suç aletiyle jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ürgüp Kaymakam Vekili Olgun Öner, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Ardından açıklama yapan Öner, 'Bugün Ayvalık köyümüzde iki aile arasında meydana gelen bir olay sonrası maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Biz köyde her türlü güvenlik tedbirini aldık.

Şu an aileler arasında devam eden bir sıkıntı yok. Savcılarımız olay yerinde incelemelerini yaptı. Cinayeti işleyen şahıs şu an gözetim altında bulunuyor. Bundan sonraki süreçte bu köydeki huzurun devam etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.' ifadelerini kullandı.
6'lı masada 'HDP'ye bakanlık' krizi derinleşiyor! Gürsel Tekin hızını alamadı!
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' diyerek tepki gösterdi: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! İcra borçları siliniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair net mesajlar! Enflasyon düşecek, asgari ücret, emekli ve memur maaşları yükselecek!
Kırmızı bültenle aranırken Bulgaristan'da yakalanmıştı! Mahkemeden Levent Göktaş kararı!
Akşener yine gerçek bir mağdur bulamadı! Faturasından dert yanan çiftçinin beş yıldır kaçak elektrik kullandığı ortaya çıktı...
Türkiye'den Yunanistan'a Batı Trakya Türk Azınlığı çağrısı! 'Baskıları sonlandırın!'
Yunan medyası Lavrion Kampı'nda PKK'yı aklamaya çalıştı! Teröriste 'şehit' dedi
Donmak yerine protesto et: Almanya'da enerji fiyatları nedeniyle bir grup hükümeti eleştirdi!
Bakan Çavuşoğlu açıkladı!
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! İcralık borçlar ve fahiş fiyat artışları ile mücadele masada...
Terör örgütü PKK'nın kirli planı engellendi: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı!
LGBT dayatmasına karşı 150 STK harekete geçti' 18 Eylül'de Saraçhane'de sapkınlığa 'dur' denilecek!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Suriye'ye örgüt mensubu aktarımı yapan yabancı uyruklu iki kadın gözaltına alındı!
AB'den Putin'e doğal gaz tepkisi! 'Enerjiyi silah olarak kullanıyor'
Levent Göktaş hakim karşısında! İşte mahkeme salonundan ilk görüntüler!
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş için iade talebi...
CHP'li Cihangir İslam, HDP'li Semra Güzel'e destek verdi
Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintisi: Bazı bölgelerde sekiz saati bulacak

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

İSKİ açıkladı! İstanbul'da 14 saatlik su kesintisi

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Londra’nın yeni sahibi Hintler: Gayrimenkul sahipliğinde İngilizleri geçtiler

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Trump avukatlık borcunu atla ödemeye çalışmış

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Bu balıkların gizemi çözülemiyor: Öldüklerinde cenaze töreniyle gömülüyorlar

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü

Nevşehir'de kızına mesaj atan genci öldürdü