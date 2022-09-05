İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu

İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belli oldu.Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen yarışın kazananı Truss oldu.Düzenlenen programda sonuçlar açıklanırken, Truss 81 bin 326 oy, Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.Böylece 47 yaşındaki Truss, hem partinin yeni lideri hem de Boris Johnson'dan başbakanlık koltuğunu devralacak isim olarak kayıtlara geçti.Sonucun ardından uzun süre ayakta alkışlanan ve son derece sevinçli olduğu görülen Truss, yaptığı konuşmada, lider olarak seçilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.İngiliz siyasetçi, yürüttüğü kampayanın son derece zorlu geçtiğini anlattı.Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyduğu, Brexit'i gerçekleştirdiği ve koronavirüs aşılarını halka sağladığı için Boris Johnson'a teşekkür etti.