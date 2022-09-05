İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss oldu
Truss, rakibi Rishi Sunak'a karşı yürüttüğü kampanyayı kazandı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri belli oldu.
Eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss arasında geçen yarışın kazananı Truss oldu.
İngiltere'de kazanan Truss
Düzenlenen programda sonuçlar açıklanırken, Truss 81 bin 326 oy, Sunak ise 60 bin 399 oy aldı.
Böylece 47 yaşındaki Truss, hem partinin yeni lideri hem de Boris Johnson'dan başbakanlık koltuğunu devralacak isim olarak kayıtlara geçti.
Sonucun ardından uzun süre ayakta alkışlanan ve son derece sevinçli olduğu görülen Truss, yaptığı konuşmada, lider olarak seçilmenin kendisi için bir onur olduğunu söyledi.
Boris Johnson'a teşekkür etti
İngiliz siyasetçi, yürüttüğü kampayanın son derece zorlu geçtiğini anlattı.
Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı koyduğu, Brexit'i gerçekleştirdiği ve koronavirüs aşılarını halka sağladığı için Boris Johnson'a teşekkür etti.