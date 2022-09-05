ABD'de banka hesabına yanlışlıkla 50 milyar dolar yattı

ABD'nin Louisiana eyaletinde yaşayan Darren James isimli adamın başına hayrete düşüren bir olay geldi.Bir sabah uyandığında telefonuna gelen bildirime bakan James, banka hesabına yüklü miktarda para girişi olduğunu gördü.Hesabına yaklaşık 50 milyar dolar yattığını gören James, bir anda dünyanın en zengin insanlarından biri haline geldi.Hesabına gelen havale ile dünyanın en zengin 25'inci insanı olan James, bu durumu eşine de söyledi.2 çocuk babası James yerel medyada,dedi.Daha sonra banka yetkililerine durum hakkında bilgi veren James,ifadesini kullandı.Banka yetkilileri, hemen parayı geri almak için çalışmaya başladı, ancak paranın nereden geldiğini veya hatanın nasıl ortaya çıktığını asla söylemediler.Birkaç gün içinde sorun çözüldü ve para James ailesinin hesabından alındı.