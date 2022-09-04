Ömer Tuğrul İnançer'e siyasilerden taziye mesajı

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu ve muttasavvıf Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakka yürüyen Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi yarın Fatih Camii'nden kaldırılacak.76 yaşında vefat eden Türk düşünce tarihinin önemli isimlerinden olan Ömer Tuğrul İnançer için siyasiler de taziye mesajları yayınladı...'Güzel insan Ömer Tuğrul İnançer beyefendi rahmet-i Rahman'a kavuştu. Rabbinin sevgili bir kulu, ebediyet yurdunun bir eri olarak yaşadı. İman, ahlak, erdem, şefkat, merhamet ve güzellik yoluna adanmış bir ömür... Cemali de güzeldi, celali de. Mekanı cennet, makamı âli olsun.'Hakikat aşıklarından #ÖmerTuğrulİnançer rahmete kavuştu. Mekanı cennet olsun. Tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz… Hakikatli bir insan olarak yaşama gayretiyle güzel izler bıraktı. Makamı ali olsun…Âlem-i Cemâl'e göç eden, günümüzün tasavvuf bilgelerinden, gönül, fikir ve kültür insanı Ömer Tuğrul İnançer'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun.Anadolu İrfan geleneğimizin ulu çınarlarından, güzel insan Ömer Tuğrul İnançer emaneti hakka teslim etmiş. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Ailesi ve muhiplerine başsağlığı diliyorum. Geride güzel bir hoş seda bıraktı.Muhterem bir büyüğümüzü kaybetmenin üzüntüsüyle... Pek Kıymetli Ömer Tuğrul İnançer Efendi dünya hayatına veda etmiştir. Gönlümüzdeki yeri her daim yüksek ve derin olmuştur, olacaktır. Mekânı cennet, makamı âli olsun.