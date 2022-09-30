Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzaladı.
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den, Vladimir Putin'in ilhak kararına jet yanıt geldi. Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzaladı.
Öte yandan; ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.