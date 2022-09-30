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Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy NATO'ya katılım ile ilgili hızlandırılmış başvuru belgesini imzaladı.

Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Ekleme: 30.09.2022 - 17:41 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:49 / Editör: Ozge Selin
Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'den, Vladimir Putin'in ilhak kararına jet yanıt geldi. Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya başvuru belgesini imzaladı.

Öte yandan; ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgelerindeki "ilhak" kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.
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