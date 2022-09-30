  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” (Merkezi Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü) Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 03-05 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunun da destekçisi olduğu sempozyum 3 gün sürecek.

Ekleme: 30.09.2022 - 17:14 Güncelleme: 30.09.2022 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor
Uluslararası niteliği ile Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri üzerine gerçekleştirilecek ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinliğe yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanı katılacaktır.

3 gün sürecek ve 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulacağı sempozyum 5 Ekim 2022 saat 16.00'da yapılacak oturumlar sonrası hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erecek.

Sempozyum açılış gününün akşamı (03 Ekim 2022 Pazartesi) Estergon Türk Kültür Merkezi'nde verilecek gala yemeğinde "Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu" Orta Asya'dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunacak.

Etkinlik, 1 ve 3. gün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 2. gün ise Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı'yı hain ilan etmişti....
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Rusya'ya katılan 4 bölge töreni düzenleniyor
Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı