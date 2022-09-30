Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu 3 Ekim’de başlıyor

Keçiören Belediyesi ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilecek “Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu” (Merkezi Asya’dan Avrupa’ya Türk Kültürü) Keçiören Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde 03-05 Ekim 2022 tarihlerinde yapılacak. TÜRKSOY ve Türk Dil Kurumunun da destekçisi olduğu sempozyum 3 gün sürecek.

Uluslararası niteliği ile Türk kültürünün Asya'dan Avrupa'ya uzanan serüveni ve bıraktığı izleri üzerine gerçekleştirilecek ilk sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinliğe yurt içi ve yurt dışından Türk kültürü üzerine çalışmalar yapan 135 bilim insanı katılacaktır.3 gün sürecek ve 35 oturumda Türk kültürü üzerine bildirilerin sunulacağı sempozyum 5 Ekim 2022 saat 16.00'da yapılacak oturumlar sonrası hazırlanan kapanış bildirisi ile sona erecek.Sempozyum açılış gününün akşamı (03 Ekim 2022 Pazartesi) Estergon Türk Kültür Merkezi'nde verilecek gala yemeğinde "Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu" Orta Asya'dan Balkanlara Türk Müziği esintileri sunacak.Etkinlik, 1 ve 3. gün Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 2. gün ise Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nde saat 10.00'dan itibaren gerçekleştirilecek.