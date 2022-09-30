Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de gerçekleştirilen hain terör saldırısı ile ilgili olarak PKK'nın etkisiz hale getirilen kişi için "Dilşah Ercan değil" açıklamasını diline dolayarak tepki çeken ifadeler kullandı. Daha önce parti raporunda eli kanlı teröristlere gazeteci diyen CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için "CHP'yi milli güvenlik sorununa dönüştürdü" yorumları yapıldı.PKK'YI REFERANS ALAN CHP GENEL BAŞKANI!CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devletin değil terör örgütü PKK'nın açıklamalarını referans alarak Mersin'deki saldırıda öldürülen teröristin Dilşah Ercan olmadığını iddia etti.BİLDİĞİNİ İDDİA EDEREK TERÖRİSTİN DNA TESTİ İSTEDİKılıçdaroğlu Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik çirkin ifadeler kullanırken aynı tweetlerinde teröristin DNA testini istedi.BAKAN SOYLU'DAN CEVAP: ZAVALLISINİçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanına yönelik şu ifadeleri kullandı: Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın.HAMZA DAĞ: "CHP'Yİ BİR GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜRDÜ"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve Kılıçdaroğu CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür" dedi.DEVLETE MEYDAN OKUYORDağ şöyle devam etti: "İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız""ÖLEN TERÖRİST BİZİM TERÖRİSTİMİZ DEĞİLMİŞ" DEMEK İSTİYOR!AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Referansı Kandil ve ittifak ortağı HDP. İki gün sustu PKK konuşunca cevap verdi. "Ölen terörist bizim terörist değil" dedi. Yine yalan söyledi. Kandil onu yine kullandı. Terör destekçisi bir siyasi parti varken Kılıçdaroğlu sayesinde iki oldu. Yazık." sözlerine yer verdi.MHP Grupbaşkanvekili Erkan Akçay, Kılıçdaroğlu pkk terör örgütünün siyasi kanadı HDP'yi aklamak için canını dişine takarken, CHP'li Özgür Özel HDP ile gönül bağı olduklarını söylemiş, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Dursun Çiçek HDP'ye bakanlık verilebilir" diyerek gerçek niyetlerini ortaya koymuştur.