  • USD: 18,50 - 18,54
  • EURO: 17,92 - 17,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karnı ağrıyan adamın midesinden 63 kaşık çıktı

Yemek yiyemez ve içemez duruma gelen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini tomografi taraması ortaya çıkardı. Röntgen ve tomografi taraması yapılan adam doktorları bile şaşkına çevirdi. Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden genç adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı.

Ekleme: 30.09.2022 - 13:07 Güncelleme: 30.09.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Karnı ağrıyan adamın midesinden 63 kaşık çıktıHindistan'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın midesinden 60'dan fazla metal kaşık çıkarıldı. Kuzey Hindistan'daki Muzaffarnagar bölgesinde yaşanan olayda, dayanılmaz mide ağrısı şiakeyetiyle hastaneye başvuran adam tedaviye alındı. Yemek yiyemez ve içemez duruma gelen 32 yaşındaki adamın ağrısının sebebini belirlemek isteyen doktorlar röntgen ve tomografi taraması yaptı. İlk etapta bir tümörden şüphelenen doktorlar taramalar neticesinde adamın midesinde yoğun şekilde yabancı madde olduğunu tespit etti.

MİDESİNDEN 63 METAL KAŞIK SAPI ÇIKARILDI

2 saatten fazla süen ameliyatı yapan doktor, 'Ameliyatta yabancı cisimlerin çelik kaşık olduğunu fark ettik. Bu kadar çok kaşık çıkınca şok olduk. Tam 63 tane vardı. 35 yıllık meslek hayatımda gördüğüm nadir tıbbi vakalardan biriydi' dedi.

Dr. Rakesh Khurana, adamın kaşıkların kafasını kırdığını ve sadece sap kısımlarını yuttuğunu belirtti.

6 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

İyileşmesi için yoğun bakımda tutulan hasta ise yaklaşık altı ay önce metal nesneleri yemeye başladığını söyledi.

PİKA SENDROMU NEDİR?

Doktorlar hastanın Pika Sendromu olarak bilinen, besin olarak kabul edilmeyen maddelerin devamlı ve ısrarlı bir şekilde yenilmesi alışkanlığı olabileceğine inanıyor.

Toprak, kil, tebeşir, kömür gibi nesneleri yeme alışkanlığı tıpta pika sendromu olarak adlandırılıyor. İsmi halk arasında fazla bilinmese de demir, çinko, kalsiyum eksikliği gibi nedenler ile kişiler bu maddeleri yeme eğilimine giriyor. Ancak uzmanlara göre bu durum hiçbir mineralin eksikliğini gidermediği gibi kabızlık, bağırsaklarda parazit, cıva zehirlenmesi gibi sorunlara neden olabiliyor.

Karnı ağrıyan adamın midesinden 63 kaşık çıktı
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Dedeağaç'ta kriz çıkaracak hamle! Yunan basınından ortalığı karıştıracak bir iddia geldi
Başkan Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Mersin'deki terör saldırısında yeni detay! PKK'lı teröristlerden FETÖ taktiği...
CHP'li Murat Karayalçın: 6'lı masayı dağıtan vebal altına girer
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde terör yuvalanması! PKK elebaşı Karayılan ile görüşen sözde gazeteciye para akıtmışlar
Bakan Dönmez duyurdu: Karadeniz gazında önemli gelişme
Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon! Çift hane geldi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye: Ada'da tırmanma istiyorsanız gereğini yapacağız
Irak'ın kuzeyindeki hedefler tek tek imha edilmişti! Asos operasyonunun detayları ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Kılıçdaroğlu'na PKK desteği tepkisi: 'Ölen bizim teröristimiz değil' demek istiyor
MİT, Suriye'de 19 DEAŞ'lıyı yakaladı
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Thodex vurgununda flaş gelişme! Fatih Faruk Özer'in karanlık ilişkileri deşifre olacak
CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Güven Özdemir'den engelli avukata iğrenç taciz mesajı!
Organize çetelere 20 ilde 'Musilaj-2' operasyonu: 12 suç örgütü ortaya çıktı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı: 19 ölü 29 yaralı var
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK açıklamasına sığınan zavallısın!
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

Bir ili zengin edecek: 'Müthiş petrol çıkacak' diyerek açıkladılar

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi

İstanbul'da 6 ilçede 24 saat su kesintisi