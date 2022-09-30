Güçler ayrılığını savunan Akşener yetkileri tek elde topluyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gerçekleştirdiği Genel İdare Kurulu toplantısında seçimden önce olağanüstü kongre kararı aldı. Toplantıda kongre yetkilerinin Genel Başkanlık Divanı'na devredilmesi kararlaştırıldı. Daha önce Gençlik Politikaları ve Teşkilat Başkanlığını Genel Başkanlığa bağlayan Akşener, bu karar ile beraber kongre sürecini de Genel Başkanlık bünyesine dahil etmiş oldu.

İYİ Parti'nin bugün gerçekleştirmiş olduğu Genel İdare Kurulu toplantısında olağanüstü kongre kararı çıktı. 3 Ekim 2022 tarihinde kongre çalışmalarının başlanılması kararlaştırılan toplantıda aynı zamanda sürecin yönetimi Genel Başkanlık Divanına devredildi. Konuşmalarında 'Güçler ayrılığı' ilkesini savunan Akşener'in bu tutumu tartışmaları beraberinde getirdi.YETKİLERİ TEK ELDE TOPLUYORAkşener daha önce Gençlik Politikaları ve Teşkilat Başkanlığı yetkilerini kendine bağladığını açıklamıştı. Akşener'in bugün yapılan GİK toplantısında ise kongre sürecinin yönetimini de kendine bağladığı ortaya çıktı. Daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Üçüncü ilkemiz; Kuvvetler ayrılığı ve güçlü denetim. Kuvvetler ayrılığı her türlü vesayetin önüne geçebilecek en büyük bariyerdir' sözlerine yer veren Akşener'in bugün sergilediği tutum çelişkilere yol açtı.