Dün ölü senatöre seslenmişti: ABD Başkanı Biden bugün de yolunu şaşırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı’nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrası kürsüden ayrılırken yine yolunu şaşırdı. Hareketleri nedeniyle son zamanlarda sosyal medyada eleştirilen Biden’ın yine "Her zamanki gibi yolunu şaşırdığı" ve "Başkanlık için yeterli olmadığı" iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, son zamanlarda katıldığı basın toplantıları sırasında sergilediği hareketlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 79 yaşındaki Biden, Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'nda (FEMA) yaptığı konuşma sonrasında kürsüden inerken yine yolu şaşırdı.FEMA'daki konuşmasından sonra teşekkür ederek kürsüden ayrılan Başkan Biden'ın yanlış yere doğru yürüdüğü ve yanında duran yetkililerin Biden'a 'Sayın Başkan' diye seslenerek yönlendirmeye çalıştığı görüldü.'Ülke için utanç kaynağı'Son zamanlarda katıldığı konferanslarda ve toplantılarda benzer hareketler sergileyen ABD Başkanı Biden, sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline geldi.Sosyal medya kullanıcıları, bugün kürsüden inerken yolunu şaşıran Biden'ı eleştirerek, sağlığının Başkanlık görevine devam etmek için yeterli olmadığını iddia etti.Biden'a yöneltilen eleştiriler arasında, 'Her zamanki gibi kayboldu', 'Biden yine yolunu şaşırdı', 'Yaşlı bir başkana güven duyulamaz', 'Bu şekilde devam edemez', 'Ülke için utanç kaynağı' şeklinde ifadeler yer aldı.