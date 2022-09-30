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Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak

Alman ekonomisinde kâbus senaryoları gerçek olmaya başladı, enflasyon sonunda çift haneyi buldu. Ekonomistler, gelecek yılki büyüme beklentilerini, eksi 7.9 olarak rapor etti. Daha ilkbahar aylarında 2022 için yüzde 2.7 ve 2023 için yüzde 3.1 büyüme bekleyen ekonomi çevrelerine göre, enerji ve gıda fiyatları önümüzdeki yıl daha da artacak.

Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Ekleme: 30.09.2022 - 10:11 Güncelleme: 30.09.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak
Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) de içinde yer aldığı ülkenin önde gelen dört ekonomik düşünce kuruluşu, önümüzdeki yıl için gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) büyüme tahminini geri çekti.

Söz konusu kuruluşların yayınladıkları rapora göre, enerji krizinin getirdiği enflasyon, durgunluk, refah kaybı, bu yıl ekonomik büyümenin sadece yüzde 1.4 civarında gerçekleşmesine neden olacak.

HİÇBİR KRİZE BENZEMİYOR
GSYH'de 2023 için yüzde 0.4 civarında bir düşüş bekleyen ekonomi çevreleri, risk senaryosunda yani gaz sıkıntısı, soğuk bir kış ve enerji tüketiminde tasarruf eksikliği halinde düşüşün yüzde 7.9 olacağı tahmininde bulundu. Rakamın koronavirüsün ilk yılı olan 2020'nin tahminlerinin çok üzerinde olduğu belirtildi. Kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda 2024'te GSYH'de daralma tahmini 4.2 olarak duyuruldu.

2023 ÇOK ZOR GEÇECEK
Daha ilkbahar aylarında 2022 için yüzde 2.7 ve 2023 için yüzde 3.1 büyüme bekleyen ekonomi çevrelerine göre, enerji ve gıda fiyatları önümüzdeki yıl daha da artacak. Bu durum, önemli derecede satın alma gücü kaybına yol açacak. Düşük gelirli haneler ile şirketler desteğe muhtaç hale gelecek. Enflasyon daha da tırmanacak, işsizlik artacak. Rahatlama 2024'te sağlanacak, enflasyon 2.2'ye düşecek.

ENFLASYON ÇİFT HANELİ
Almanya'da enflasyon 1951 yılından bu yana ilk kez iki haneli rakamlara ulaştı. Federal İstatistik Dairesi, enflasyonun eylül ayında yüzde 10'a yükseldiğini bildirdi. Ağustos ayında enflasyon 1973 yılından beri en yüksek seviyesine çıkmış ve yüzde 7.9 olarak açıklanmıştı.

Ülke genelinde geçerli olan 9 euroluk tren bileti uygulaması ve akaryakıt vergisine yapılan vergi indiriminin sona ermesi nedeniyle uzmanlar enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşacağını tahmin ediyordu.

ENERJİ KRİZİ
Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya.

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde arzı güvence altına almak için Finlandiya'nın kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu enerji şirketi Uniper'i 19 Eylül'de kamulaştırmıştı.

Öte yandan, Almanya enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), ani sıcaklık değişimiyle hanelerin ve şirketlerin geçen hafta çok fazla gaz kullandığını belirterek, bu son doğal gaz tüketiminin sürdürülebilir kalamayacak kadar yüksek olduğu uyarısında bulunmuştu.

Almanya'da kabus senaryoları gerçek oluyor! Ekonomide çöküş sinyali: Önümüzdeki yıl daha da artacak

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