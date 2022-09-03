Ünsal Ban evinde Ankara Kuşu ile birlikte yakalandı...

Ünsal Ban emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilmiş, sulh ceza hakimliği tarafından ise 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kararın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Ban'ın kararına itiraz etti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesine sunulan itiraz dilekçesinde, Ban hakkında 29 Ağustos'ta gözaltı kararı verildiği ancak ikametgahında bulunmayan şüphelinin yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandığı ifade edildi. Dilekçede, Ban'ın kaçma şüphesinin devam ettiği, bu aşamada adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı vurgulanarak, şüphelinin yeniden tutuklanması talep edildi.ANKARA KUŞU BAN'IN EVİNDEN ÇIKTIAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı ardından Ban hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından polis ekipleri Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar ile Ban'ı Ban'ın evinde yakaladı. Ekipler Yaşar ile Ban'ı gözaltına aldı.KAÇMA ŞÜPHESİ DEVAM EDİYORKararda, Ban'ın Muğla'da göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü propagandası suçlarından işlem gören Yaşar A. ile birlikte olduğu belirtildi. Ban'ın şoförü Ahmet K.'nın eşi Neslihan K.'nın beyanı, evde yaktıkları evraklarda soruşturma dosyasının genişletebilecek somut olguların bulunduğu, Ban'ın gözaltına alındığı yerde ülkemizde en çok göçmen kaçakçılığının yapıldığı yerde bot ile tatil planladığını söylediği aktarıldı. HTS kayıtlarının dosyaya girmediği ve henüz delillerin toplanmadığı, Ban'ın kaçma ve delilleri yok etme, gizleme şüphesinin gerekçesiyle devam ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.