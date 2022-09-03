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Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı! Günlük vaka sayısı 11 bin

15-21 Ağustos tarihleri arasında günlük vaka sayısı 11 bin 431 olurken koronavirüsten 231 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan geçen haftaya göre vakalar yüzde 44 oranında azaldı.

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı! Günlük vaka sayısı 11 bin
Ekleme: 3.09.2022 - 00:04 Güncelleme: 3.09.2022 - 00:12 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs vaka tablosunu paylaştı! Günlük vaka sayısı 11 bin
Haftalık Koronavirüs Tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.

Buna göre, 15-21 Ağustos tarihleri arasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 102 bin 231 oldu.
Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

Aşılama 152 milyonu aştı
Sağlık Bakanlığı, aşılamaya ilişkin son verileri de paylaştı.

Bugüne kadar, 58 milyona yakın 1'inci doz, 53 milyonun üzerinde 2'nci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az 2 doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise; Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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