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Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

Son dakika haberi: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, sosyal medyada paylaşılan ve bazı haber sitelerinde yer alan 'Kız Kulesi Restorasyonu' haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan Yazgı, 1940’lı yıllarda kız kulesinde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklentinin depreme karşı dayanıklı olmaması nedeniyle restorasyon çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Gökhan Yazgı, 2022 yılı sonunda restorasyon projesinin tamamlanacağını kaydetti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Ekleme: 3.09.2022 - 22:11 Güncelleme: 3.09.2022 - 22:56 / Editör: Ozge Selin
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması
Son dakika haberi... Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı'dan 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması geldi. 1940'lı yıllardaki Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrası yapılan betonarme eklentiye dikkat çeken Yazgı, 2022 yılı sonunda çalışmaların biteceğini ifade etti.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, "2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yaşında, Kız Kulesi, tarihi ve abidevi değerine uygun şekilde, bir anıt eser ve müze olarak hizmet verecektir." dedi.

İşte Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

1940'lı yıllarda Kız Kulesi'nde yaşanan yangın sonrasında yapılmış olan betonarme eklenti, alanında uzman isimler olan Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Feridun Çılı, Han Tümertekin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet üniversitesi tarafından hazırlanan yapının depreme karşı dayanımının olmadığına ilişkin raporlar ve yine danışman hocalarımızın kontrollüğünde hazırlanan projeler doğrultusunda evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup 2022 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden 'Kız Kulesi Restorasyonu' açıklaması

Restorasyona ve Kız Kulesi'ne ilişkin tüm belgeler ve gelişmeler https://kizkulesi.com/ sitesinden tüm halkımızla paylaşılmaktadır.

Hürriyet Yazarı İhsan Yılmaz da geçtiğimiz haftalarda Kız Kulesi Restorasyonu çalışmalarına ilişkin bir yazı yazmış ve şu detayları paylaşmıştı:

"DEPREME DAHA DAYANIKLI HALE GELECEK"

"Restorasyon işinin önemli bir kısmını 1940'larda yapıya eklenen betonarme bölümlerin sökümü oluşturuyor. İlk etapta güçlendirilerek korunması planlanan bu bölümlerde işin başlamasıyla birlikte yapılan incelemeler sonucunda, içinde deniz kabuklarına rastlanan beton malzemenin deniz kumu kullanımı, harcın elle hazırlanması, tasarımdaki hata ve eksiklikler ile 80 yıl önce imal edilmesi nedeniyle özelliğini kaybettiği, nervürsüz demir donatıların aşırı korozyona uğradığı ve bayrak direği de dahil çatlaklara sebep olduğu görüldü. Bu durum danışman hocaların raporları doğrultusunda betonarme kısımların yapıdan uzaklaştırılması yönünde karar alındı."

"Yapıdan şu ana kadar uzaklaştırılan betonarme kütle toplam 310 ton, bununla birlikte yaklaşık 170 tonluk bir betonarme kütle daha yapıdan uzaklaştırılacak. Böylece yapıdan yaklaşık 500 ton betonarme uzaklaştırılmış olacak. Bu bölümler onaylı projeler doğrultusunda yığma ve ahşap olarak özgün haline kavuşacak, yapı depreme daha dayanıklı hale gelecek."

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