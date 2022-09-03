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Kapadokya'dan rekor ziyaretçi sayısı

Turistlerin gözdesi olan Kapadokya, bu yılın ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 turist ağırlayarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un aynı dönemini geride bıraktı.

Ekleme: 3.09.2022 - 12:26 Güncelleme: 3.09.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Kapadokya'dan rekor ziyaretçi sayısıNevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre peribacaları, sıcak hava balonları, vadileri ve kayadan oyma otelleriyle dünyaca ünlü Kapadokya'yı, 2022 yılının ilk 8 ayında 2 milyon 545 bin 33 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

AĞUSTOSTA EN FAZLA ZİYARETÇİYİ AĞIRLAN 215 BİN 200 KİŞİ İLE HACIBEKTAŞ VELİ MÜZESİ OLDU

Ağustosta ise turizm merkezinde 652 bin 921 ziyaretçi sayısına ulaşıldı. Ağustosta en fazla ziyaretçiyi 215 bin 200 kişi ile Hacıbektaş Veli Müzesi çekti. İkinci sırada 125 bin 795 kişi ile Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 118 bin 424 kişi ile Zelve Ören Yeri yer aldı.

Kapadokya'yı tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "altın yıl" olarak kabul edilen 2019'un ilk 8 ayında 2 milyon 522 bin 378, ağustosta ise 566 bin 33 turist ziyaret etmişti.

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