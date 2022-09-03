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HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" (Bölücü terör örgütü PKK) suçundan aranan ve İstanbul'da gözaltına alınan HDP 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri tamamlandı. Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Ekleme: 3.09.2022 - 20:08 Güncelleme: 3.09.2022 - 20:17 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' (Bölücü Terör Örgütü PKK) suçundan iki adet aranma kaydı bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) 27. Dönem Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'i (38), M.Ş. isimli bir kadının nüfus cüzdanı ile İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. Edirne istikameti üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan ve kızıl bir peruk takarak polislerden saklandığı ortaya çıkan Semra Güzel'in yakalandığı araç içerisinde A.G. (43) ve F.D. (25) isimli iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Bölücü terör örgütü PKK üyeliğinden aranan Güzel'in güvenlik güçlerine yakalanmamak için kızıl bir perukla kamufle olmaya çalıştığı ve kılık değiştirdiği ifade edilmişti.

HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

BAĞLANTILARI MERCEK ALTINDA

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri ve sorgusu tamamlanan Semra Güzel, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Güzel, SEGBİS yoluyla ifade verecek. Gözaltına alınan diğer iki kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri devam ediyoruz Semra Güzel'i arandığı dönemde kimlerin sakladığı, nerelerde saklandığı ve kendisine kimlerin yardım ve yataklık ettiği derinlemesine araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.

HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Baran'la fotoğrafları basına yansıyan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla hakkında iki fezleke hazırlanan HDP Milletvekili Güzel'in yasama dokunulmazlığı, TBMM'de yapılan oylamayla mart ayında kaldırılmıştı. MİT'in istihbari çalışmaları sonucu, bölücü terör örgütü unsurlarının, hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası saklanan Güzel'in yurtdışına kaçırılması için arayışta olduğu tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan uzun soluklu takip çalışmaları, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT'in Silivri'deki bir dinlenme tesisinde düzenlediği operasyonla noktalandı. Tekirdağ plakalı bir otomobille İstanbul'dan Edirne'ye gitmek üzere yola çıkan Güzel, 'evden hırsızlık' suçundan kaydı bulunan 'Mehtap Şahan' adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanıyla yakalandı. Güzel'le birlikte 'göçmen kaçakçılığı', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından kaydı olan sürücü Aladdin G. ile 'terör örgütü propagandası yapmak'tan kaydı bulunan Fırat D. de gözaltına alındı.

HDP'li Semra Güzel tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

SAÇI BOYALI VE CERRAHİ MASKELİ

Güzel ve beraberindeki 2 şüpheli daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Bu sırada saçını kızıla boyattığı görülen Güzel'in, tanınmamak için cerrahi maske de taktığı belirtildi.

KILIÇDAROĞLU'NA ÜZÜCÜ HABER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından 'Sevgili Kılıçdaroğlu, sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı' paylaşımda bulundu.

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