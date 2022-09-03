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Beyaz Gazete
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Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ının TEKNOFEST' KARADENİZ'de yaptığı konuşmada, Yunanistan'a yönelik "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu. İşte Erdoğan'ın Yunanistan ile alakalı tarihi açıklamalarının dünya basınında yankıları...

Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Ekleme: 3.09.2022 - 18:38 Güncelleme: 3.09.2022 - 18:56 / Editör: Ozge Selin
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Çarşamba'da TEKNOFEST'de tarihi açıklamalarda bulundu.

'EY YUNAN TARİHE BAK'

Erdoğan Ege'deki tacizler üzerinden Yunanistan'a tepki göstererek, 'Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma' dedi.

YUNAN BASINI NASIL GÖRDÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamaları dünya basınında son dakika olarak duyuruldu.

Yunanistan'ın en yaygın gazetesi Kathimerini Erdoğan'ın Yunanistan açıklamalarını, ''Türk cumhurbaşkanı, Türk-Yunan Savaşı'nın 100. yıldönümünde Yunanlıları ''İzmir'i hatırlamaya' çağırıyor ve Samsun'daki konuşmasında 'bedeli ağır olacak' konusunda uyarıyor.'' dedi.

Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi


Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

FRANSIZ HABER AJANSI AFP: ERDOĞAN, YUNANİSTAN'I AĞIR BEDEL ÖDEYECEĞİ KONUSUNDA UYARDI

Fransız haber ajansı AFP son dakika olarak paylaştığı açıklamaları, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı Ege üzerinde Türk uçaklarını 'taciz etmeye' devam etmesi halinde 'ağır bir bedel' ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde paylaştı.

Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

AL ARABIYA DA SON DAKİKA OLARAK DUYURDU

Birleşik Arap Emirlikleri haber ajansına ait Al Arabiya English ise Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini, ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Türk uçaklarını Ege üzerinde “taciz etmeye” devam etmesi halinde “ağır bir bedel” ödeyeceği konusunda uyardı.'' şeklinde son dakika olarak verdi.
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi

Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
RUSSIAN TODAY: YUNANİSTAN AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

TR Haber'in aktardığına göre, Rusya haber ajansı Russian Today da AFP'nin açıklamalarını aktararak, ''Türkiye'den Erdoğan, Ankara'nın Uçaklarını Ege'de 'Taciz Etmeye' Devam Ederse Yunanistan'ı 'Ağır Bedel Ödeyecek' uyarısında bulundu'' dedi.
Dünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdiDünya basını Erdoğan'ın Yunanistan sözlerini son dakika olarak bildirdi
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