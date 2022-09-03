Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Samsun'da CHP'ye net mesaj! Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Şehre gelişimizden itibaren bizleri hep samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz ve Samsun-Sivas Demiryolu rehabilitasyon projesinin açılış töreni için gelmiştik. Tekrar Milli Mücadelenin şehri Samsun'dayız. Bugün burada teşkilatımızın fedakar, gayretli neferleriyle yeniden birarada olmanın mutluluğu içindeyim. Siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.Samsun'da partimizde görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, darülbekaya uğradığımız yol arkadaşlarımızı rahmet, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden Allah razı olsun diyorum. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açış törenlerini yaptık.'BAY KEMAL TEKNOFEST'E TURİSTİK SEYAHAT YAPMIŞ'Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparak görev yerlerine uğurladık. Salı günü Bosna-Hersek-Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimiyle ama ilk günkü aşkla sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde nerelere gelme görme imkanı bulduk. Bir zamanların CHP'sinin koyduğu takozlar kalkınca bu millet nelere muktedir onu gösterdik. Teknofest'i görüp de gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli milli üretim yüzde 20'ydi şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal çalışarak oluyor. Ama sağolsun Teknofest'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır.Teknofest, bu milletin son derece kısıtlı imkanlarla büyük bir destan yazdığını gösteriyor. Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Evlatlarımızı sinsi hesaplarına alet etmeye çalışan provokatörlere rağmen ülkemiz güven abidesi olarak göz dolduruyor. Baykar ürünlerini yetiştiremiyor. 3 sene sonraya gün veriyor. Bu başarılardan ülkemizi teknoloji çöplüğüne getirenlerin rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hepsi geride. Hepsinin en güzelini yapar hale geldik.'GENÇLİĞİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da bağımsız hale gelmesine tahammülleri yok. Hellalleşme diyor. Bu bir oyun. Hesaplaşma sözünün almasının gerisinde bu hazımsızlık var. Kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmasının gerisinde faşist kafayı hortlatma çabası vardır.Gençliğimiz yok diyenlere sesleniyorum, kendinize bakın. Bizler gençliğimizle gurur duyuyoruz. Gençliğimizle birlikte hedefe yürüyoruz. Diyorlar ki kadın teşkilatı yok, AK kadınlar hazır. Kadınlarımız gençlerimizle ana kadememizle beraber gümbür gümbür geliyoruz. Sayılı günleri iyi değerlendirecek İnşallah 2023'te de Cumhur ittifakı olarak sandıkları patlatacağız.Geçmişte tecrübe ettiğimiz bayat senaryoları yeniden tedavüle sokmak istiyorlar. Samsun'dan fitne tüccarlarına söylüyorum, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya çalışacaklarının farkındayız.