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Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar

İstanbul Sancaktepe'de İETT durağında saatlerce bekledikleri otobüslere binemeyen vatandaşlardan biri, 622 numaralı hattın önüne atlayarak kapının açılmamasına isyan etti.

Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
Ekleme: 28.09.2022 - 12:51 Güncelleme: 28.09.2022 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Vatandaşlar İETT'ye isyan etti: Kapısı açılmayan otobüsün önüne atladılar
İstanbul'da toplu taşıma sorunlarına her gün bir yenisi daha eklenirken, hatlardaki yetersizlik vatandaşları çileden çıkarıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü sabah saatlerinde Sancaktepe’de işe gitmek isteyen vatandaşlar, Meclis Mahallesi durağında beklemeye başladı.

622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu.

Sefer sayıları azaltılınca yoğunluktan otobüslere binemeyen ve dakikalarca otobüs beklemek zorunda kalan İstanbullular, caddeye çıkarak 622 hat numaralı Yenidoğan-Mecidiyeköy İETT otobüsünün önünü kesti.

Otobüsün önünü kestiler

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, akan trafikte sol şeritteki İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi.

"Böyle bir rezillik mi var"

Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. İETT şoförüne tepki gösteren vatandaşlar, "Böyle bir rezillik mi var. Orta kapıyı açar mısınız? 1 saat oldu. Binemediğimiz 5 tane otobüs oldu. İşimize gücümüze gideceğiz. Lanet olsun." diye tepki göstererek güç bela otobüse bindi. İETT otobüsü yoluna devam etti.
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