Osman Gökçek'ten Meral Akşener'e: HDP'nin oyu Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin?

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek Beyaz TV'de canlı yayınlanan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Meral Akşener'in Teke Tek programında Fatih Altaylı'ya yaptığı 'Masadan biz kalkarız HDP oturur' açıklamalarını değerlendiren Gökçek, Akşener'in neden seçimden önce HDP'ye karşı tepkisini ortaya koymadığını sordu.'Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçiminde 227 bin HDP'linin oyu Sayın Mansur Yavaş'a giderken niye itiraz etmedin? Koyalım bunu bir köşeye. Gelelim İstanbul'a. Sayın Ekrem İmamoğlu seçimleri kazanırken- ki herkes çok iyi biliyor- İstanbul'da CHP-HDP ittifakıyla birlikte ciddi bir oy aldı Sayın İmamoğlu. Niye o zaman hiç kimse ses çıkarmadı Sayın İmamoğlu'na?Şimdi soruyorum; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında Öcalan'a özgürlük isteyen grupların verdiği tiyatro gösterileri olurken, İSKİ'de, İSPARK'ta yapılan yapılanmalar varken, terörle iltisaklı kişiler tespit edilirken –Sayın Süleyman Soylu bunları ortaya çıkarttı- bunlar tek tek konuşulurken o zaman niye HDP ile ilgili kimse ses çıkarmadı?Ben Sayın Akşener'i TV'de gördüm, “Kırmızı hali ile seni Ekrem İmamoğlu karşıladı ve oğlum dedi” dedim. Şimdi böyle bir süreç var.Soruyorum; şimdi mi bugün HDP masaya yedinci kişi olarak oturduğu zaman büyük bir rahatsızlık oluşturmaya başladı? Hayır. Sebep şu; Anadolu'ya indi İyi Parti. Baktı ki, HDP'den dolayı çok ciddi bir oy kaybı var. Eskisi gibi bir %10 oyu yok. İnsanlar HDP ile işbirliği yaptığı için çok ciddi tepki göstermeye başladılar. İyi Parti kendi içindeki erimeyi ancak ve ancak HDP'den ayrılarak koruyabileceğini düşünüyor. O yüzden şuanda HDP'ye karşı bir çıkış yapıyor.Şimdi bütün milletimize soruyorum; bu HDP rahatsızlığı bugün vardı da İyi Parti'nin, yerel seçimlerde Sayın Mansur Yavaş 227 bin tane oy aldı HDP'den. Niye kimse sesini çıkarmadı? “Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da çok iyi bilsin ki bizim oylarımızla seçilmişlerdir” diye HDP'liler açıklama yapmadı mı? Sırrı Süreyya Önder konuşmadı mı: “Ben aranızda kimlerle işbirliğini yaptığını biliyorum” diye. O zaman niye kimse bu konuda bu ittifakları bozmak gibi bir durumun içine girmedi?'