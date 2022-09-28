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İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu

Dünyaca ünlü yazılım devi Oracle, 2016-2019 yılları arasında içlerinde Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerde rüşvet dağıttığı iddiasıyla 23 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şirketin skandalların yaşandığı zamandaki Türkiye temsilcisi Filiz Doğan'ın ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne (İBB) danışman olarak atandığı ortaya çıktı.

İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu
Ekleme: 28.09.2022 - 17:12 Güncelleme: 28.09.2022 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu
ABD sermaye piyasası otoritesi Secure Exchange Commission (SEC), dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olan Oracle'a 2016 ve 2019 yılları için Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Türkiye'de resmi görevlilere rüşvet verdiği gerekçesiyle 23 milyon dolar ceza verdi.


SEC dün yaptığı açıklamada, Oracle'ın Yabancı Yolsuzluk Uygulamaları Yasası'nı ikinci kez ihlal ettiğini belirtti. SEC'e göre Oracle'ın yan kuruluşları da fonları teknoloji konferanslarındaki iş insanlara rüşvet vermek için kullandı.

Oracle, şirketin iddialarını kabul ya da reddetmiş değil. Oracle, direkt olarak 23 milyon doları ödemeyi kabul etti.

Oracle'ın Kurumsal İletişim Başkanı Yardımcısı Michael Ebgert, 'SEC tarafından özetlenen bu davranış temel değerlerimiz ile net politikalarımıza aykırıdır ve böyle davranışları tespit edersek gerekeni yaparız' dedi.

İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu

SEC'in bir başka görevli şefi Charles Chain de suçlamaların şirket içinde etkili dahili muhasebe kontrollerinden geçmesi gerektiğini vurguladı. Oracle'ın rüşvet skandalı sonrası ise başka bir gerçek ortaya çıktı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde teknoloji danışmanı olarak görev yapan Filiz Doğan'ın Oracle'da Türkiye kolunda genel müdür pozisyonunda görev aldığı gün yüzüne çıktı.


İBB'nin resmi sitesinden alınan bilgilere göre 2016-2019 yıllarını kapsayan rüşvet olaylarında Oracle Türkiye'nin başında Filiz Doğan vardı.


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İBB'de skandal! Rüşvet verdikleri iddiasıyla 23 milyon dolar ceza yiyen şirketin başındaki isim Filiz Doğan İmamoğlu'na danışman oldu
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