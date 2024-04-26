Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Rüzgârın, İç Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıdır.İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Kırıklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ 10°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ 16°C, 23°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 14°C, 28°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 15°C, 25°CParçalı bulutluMANİSA 12°C, 28°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 19°C, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA 17°C, 25°CParçalı ve az bulutluBURDUR 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutluMERSİN 22°C, 30°CParçalı ve az bulutluÖğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutluYOZGAT 15°C, 25°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE 14°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 15°C, 19°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 14°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜMÜŞHANE 13°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 16°C, 30°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON 19°C, 27°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÖğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 8°C, 24°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS 5°C, 26°CÖğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 15°C, 30°CParçalı ve çok bulutluVAN 7°C, 20°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 12°C, 30°CAz bulutluGAZİANTEP 18°C, 33°CAz bulutluSİİRT 17°C, 31°CAz bulutluŞANLIURFA 21°C, 34°CAz bulutlu