Başket'te Trabzon coşkusu! Bakan Uraloğlu: Trabzon, Doğu Karadenizin en fazla ihracat yapan şehri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkent Trabzon Dernekler Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen Trabzon Tanıtım Günleri Etkinliklerine katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Trabzonlu hemşerileriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Uraloğlu, “Şöyle bir etrafa bakınca gerçekten de ‘bize her yer Trabzon' diyorum. Trabzonlular olarak adeta cennetten bir köşe olan Trabzon'umuzla gurur duyarız. Çünkü Trabzon'umuzun her yeri bir başka güzel; Haldizen, Karester, Şolma, Mavura, Kadırga, Sisdağı, Hıdırnebi, Beypınarı, Sultanmurat gibi başı dumanlı yaylaları, Uzungöl, Aygır Gölü, Balıklı Göl, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kayabaşı Tabiat Parkı, Çalköy Mağarası, Sera Gölü ve Değirmendere gibi eşsiz doğa harikalarıyla Allahu Teala özene bezene yaratmış. Birçok vatandaşımızın, hatta başka ülkelerin resimlerde, televizyonlarda, mecmualarda gıptayla gördüğü manzaraları biz doyasıya yaşadık, yaşıyoruz hamdolsun. Ecdadımız tüm bu nimetleri inanç, ahlak ve maneviyat mayasıyla yoğurmuş, nevi şahsına münhasır bir kimliği günümüze kadar ulaştırmış, ne kadar şükretsek azdır.” dedi.Trabzon Tanıtım Günleri gibi etkinliklerin sıla hasretinde kavrulan yüreklerin avunduğu güzide organizasyonlar olduğunu belirten Uraloğlu, “Bizler Trabzonlular olarak ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda iş için aş için Türkiye'nin dört bir yanına kök saldık. İşçi olduk, doktor olduk, memur olduk, asker olduk, esnaf olduk, sanayici olduk, iş insanı olduk, siyasetçi olduk. Ama her gittiğimiz yerde kurduğumuz hemşeri ve yardımlaşma cemiyetleri ile kültürümüzü yaşattık, Trabzon'u, Trabzonluluk kimliğimizi tanıttık. Tarihimizi, kültürümüzü, şehrimizin eşsiz doğa güzelliklerini ve ürettiklerini tanıtmak için çok iyi fırsatlardır. Ancak en önemli özelliklerinden biri ise insanın doğduğu yer ile doyduğu yer arasında bir kardeşlik köprüsü kurmasıdır.” şeklinde konuştu.Trabzon'un ahenk içeresinde yaşayan binlerce yıllık bir kültür mozaiği, Kardeşlik şehri, Kültür turizm ve ticaret şehri olduğunun altını çizen Uraloğlu. “Böyle olduğu için de Trabzon'umuzun güzelliklerini, zenginliklerini, bolluk ve bereketini tanıtmak, tattırmak ve göstermek için böyle günler düzenliyoruz. Ama elbette burada aslolan ticaret değil, aslolan kaynaşmak, kucaklaşmak, hasret gidermek, şehirleri, kültürleri tanıtmak, bolluk ve berekete ortak olmaktır. Bugün burada bir nebze de olsa muhteşem memleket havasını solumuş oluyoruz. Bu ve benzer etkinlikleri sıklaştırmak, yurdumuzun dört bir yanında da gerçekleştirmek gerekiyor. Çünkü Trabzon bunu hak ediyor. Elbette meseleye sadece hemşeri gözüyle bakmamak gerekir. Trabzon Tanıtım Günleri ile 85 milyon vatandaşımıza Trabzon'umuzu tanıtıyoruz. Trabzon'umuzun zenginliğini, kültürünü, insanını ne kadar iyi tanıtırsak, şehrimizin geleceğine o denli büyük yatırım yapmış oluruz.” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a vefa borcunu, gönül borcunu ve hizmet borcunu en iyi şekilde ödemek için gayret ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, “Bugün Trabzon, eski Trabzon değil. Trabzon'umuz Türkiye'nin en yaşanabilir kentler listesinde 10. sırada. 2023 yılında yaklaşık 1 milyar 58 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek Doğu Karadeniz illeri arasında en fazla ihracat yapan şehir oldu.” şeklinde konuştu.Trabzon'un son yıllarda sürekli artış gösteren bir turizm potansiyelinin olduğunu belirten Uraloğlu, “2023 yılında Trabzon'umuzu 706 bin 532 yabancı, 612 bin 767 de yerli turist olmak üzere 1 milyon 300 binin üzerinde misafir ziyaret etti. Bu sayının bu yıl 1,5 milyonu aşacağını düşünüyoruz. Peki, bunu nasıl sağlayacağız? Elbette kaliteyle ve markalaşmayla. Trabzon'umuzda bin bir çeşit ürün var, işte burada da bunları görüyoruz. Bunları üretirken markalaşmaya önem vermemiz gerekiyor. Ürünün aranan marka oldu mu Fizan'da da olsa seni bulurlar. İyi bir marka ile tüm dünyaya açılmak mümkün. Dünyada bunun pek çok örneği var. Şahsen bu tür etkinlikleri, üreticilerimizin ufkunu açması noktasında da önemsiyorum. Hükümet olarak biz her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.” dedi.Artık en kuzeyden en güneye, en doğudan en batıya ulaşılabilir, erişilebilir bir Türkiye ve Ulaşım altyapısı çok ama çok gelişmiş bir Trabzon olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Ulaşım, erişim diye bir dert yok artık. Son 22 yılda Trabzon'umuzun ulaşım ve iletişim altyapısına 147 milyar lira üstünde yatırım gerçekleştirdik. Trabzon'un 2003'e kadar sadece 56 kilometre bölünmüş yolu vardı biz 186 kilometre daha yaparak 242 kilometreye ulaştık. Karadeniz Sahil Yolunu tamamladık. Uzungöl Turizm Merkezi Yolu, Trabzon-Kireçhane Yolu Of-Çaykara Yolu ve Maçka-Karahava Arası Yolu gibi önemli karayolu projelerini hizmete verdik. Karadeniz sahil yolundan tutun Tanjant yoluna birçok iş yaptık. Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Erzurum ve bütün Doğu-Güneydoğu'ya bağlayan 14,5 kilometre uzunluğunda Yeni Zigana Tüneli'ni çift tüplü olarak inşa ettik. Açıldığı günden bu yana Yeni Zigana Tünelimizden yaklaşık 2,5 milyon araç geçti.” ifadelerini kullandı.Hiç şüphesiz devam eden en önemli karayolu projelerinden birinin de Kanuni Bulvarı Yolu'ndaki çalışmalar olduğunu belirten Uraloğlu, “Bildiğiniz üzere Kanuni Bulvarı; ana aksı toplamda 28 kilometre ama bağlantı yollarıyla beraber tam 62 kilometre bir proje. Proje kapsamında bugüne kadar Akyazı Tüneli, Beşirli Tüneli, Bahçecik Tüneli ve son olarak Boztepe Tüneli'ni açtık. Kanuni Bulvarı şehir merkezinden geçmesi nedeniyle zor bir proje. Projemizin son aşamasına doğru geliyoruz. Trabzon'umuzun bir diğer önemli karayolu projesi de Güney Çevre Yolu projemiz. Trabzon'umuzun şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirdiğimiz Güney Çevre Yolu toplam 43,8 km uzunluğunda. Üç Kısım halinde hayata geçireceğimiz çevre yolunun ilk etabının çalışmalarını hızlandırdık; hızlıca bitireceğiz.” diye konuştu.Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;“Sizlerle bir müjde daha paylaşmak istiyorum. Dün, Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile bir araya gelerek Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirecek protokolü de imzaladık. Biz bir söz verdik mi yaparız. Trabzon'umuza; Akçaabat'tan Yomra Merkeze ulaşan; Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Meydan, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi bir çok önemli durağı içeren 31,9 kilometre uzunluğunda 56 istasyon içeren kent içi raylı sistemi kazandıracağız. Trabzon Havalimanımızın genişletme çalışmalarına da başladık. Bu çalışmalar elbette kısa vadeli çözümdür. Yeni Havalimanı projesini de yatırım programına aldık. 3.240 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist inşa ederek geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanına kavuşacağız. 70 bin metrekarelik terminal binasında yılda 15 milyon yolcuyu ağırlayabileceğiz. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eser olacak.”