Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü programında duygusal anlar yaşandı

Azerbaycan'ın, Karabağ ve civarındaki illeri Ermenistan işgalinden kurtarmak için operasyon başlatmasının üzerinden iki yıl geçti. İkinci Karabağ Savaş’ında babası şehit olan Fuad Velizade, babasının en büyük arzusunun Karabağ’ı özgür görmek olduğunu, gazi olan İlkin Rüstemli de ailesiyle vedalaştıktan sonra cepheye gittiğini, bu durumun kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

Başkentte "Azerbaycan Şehitlerini Anma Günü" programı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) tarihi salonunda gerçekleştirildi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, İkinci Karabağ Savaşı'nda toprakların 44 gün içerisinde işgalden kurtarıldığını hatırlatarak, artık Azerbaycanlı mülteci veya göçmen olmadığını belirtti. Ermenilerin tahribatı sonucunda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı köylere, kentlere saldırıların arttığı dönemlerde şehitler verdiklerini de anımsatan Mammadov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in orduya verdiği emre göre toprakların işgalden kurtarıldığını anlattı. Mammadov, mağlup olmuş olmasına rağmen Ermenistan tarafının imzalanan anlaşmaya uymadığına dikkati çekerek, "Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ bölgesi Azerbaycan tarafından yeniden inşa edildi. Altyapılar oluşturmakta, yollar yapmaktayız, akıllı köyler ve kentler yapıyoruz ve yapacağız" ifadelerini kullandı.







ŞEHİT OLACAĞINI HİSSETMİŞ



Fuad Velizade, babasının cepheye giderken şehit olacağını tahmin ettiğini ve ona Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini anlattı. Babasının en büyük arzusunun Karabağ'ın azat olduğunu görmek olduğunu söyleyen Velizade, "Bu topraklar için analar ne çocuklar feda etti. Topraklarımız gözümüz gibi korumalıyız. Şehit kanı ile yürümüş topraklar bize emanettir. Yiğitleri unutmayacağız. Lazım gelirse bende kardeşim de savaşırız. Ölmez kahramanları unutmayacağız. O kahramanlardan birinin evladıydık. Ondan bana emanet kalan bayrağı layıkıyla taşıyacağız" diyerek duygularını dile getirdi.







GURUR YAŞIYOR



İkinci Dağlık Karabağ Savaşı gazisi İlkin Rüstemli de ailesiyle vedalaştıktan sonra cepheye gittiğini, bu durumun kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Rüstemli "Hocalı Katliamı'nda Ermenilerin yaptığı tecavüzlerin sebebi sorulmalı, cinayetlerin kanı yerde kalmamalıydı. Gazi oldum. Bu benim için şerefti, çünkü topraklarımız işgal altında kalmadı" dedi.







ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜLER



Azerbaycan topraklarında yaklaşık 200 yıldır katliam yaşandığını ve bu durumun en son örneklerinden biri olan Hocalı Katliamı'nı yaşadıklarını aktaran Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti milletvekili Şamil Ayrım, "26 Şubat 1996'da yaşlıları, gençleri, kadınları ve çocukları öldürdüler. Kafalarını kestirip derilerini yüzdüler. Biz, bunlara şahit olduk. Bunları söylerken bile insanın ağlayası geliyor ama bunları yaşadık. İşte bu toplum, işte bu coğrafyada yaşayan insanlar maalesef bunları yaşadı. Biz hangi milletin ne olduğunu biliyoruz. En son 12 Eylül günü kalleşçe mayın döşemek bahanesiyle yine Azerbaycan sınırlarına girdiler ve 70'e yakın genç kardeşlerimizi şehit ettiler. Bunları unutmuyoruz" diye konuştu.