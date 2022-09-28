Aydın'da kontrolden çıkan tırın şoförü kurtarılamadı

Koçarlı ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen tırın şoförü, araçta sıkıştı. Olay yerine gelen ekipler, şoförün hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde trafik kazası yaşandı.Saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda, bölgede hafriyat çalışması yapan Musa Yılmazbaş (41) idaresindeki 06 FV 6742 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Kazada kamyonet sürücüsü Yılmazbaş ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücü Yılmazbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yılmazbaş'ın cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.