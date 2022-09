AK Partili Hamza Dağ: CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: ( CHP'nin gazeteci raporunda PKK'lı teröristin isminin çıkması) Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden Dilşah Ercan CHP tarafından hazırlanan tutuklu gazeteciler raporunda mağdur gazeteci olarak lanse edildiğini gördük. CHP nin 'terör örgütlerine desteği var' dediğimiz de onlar kendilerini haklı çıkarmak için cumhuriyeti kuran kuvayi milli partisiyiz gibi savunmayla kendilerini savunmaktadırlar. Ancak bugün geldiğimiz noktada CHP nin terör örgütleriyle ilişkisi açıkçası görülmektedir.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin gazeteci raporunda PKK'lı teröristin isminin çıkmasına sert tepki gösterdi.Çelik açıklamasında şu ifadeleri: Terör eylemleri karşısında 'her türlü şiddete karşıyız' diyerek terörü ve meşru devlet kurumlarını aynı kefeye koymak en sinsi terör destekçiliğidir. Bu sinsi zihniyet terörün ideolojik gıdasıdır. Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. erör, medeni bir toplum hayatının ve en temel demokratik hakların düşmanıdır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır. Demokratik söylemlerin, terörü mazur göstermek için kullanılması demokrasi düşmanı bir tutumdur.Mersin'deki terör saldırısı ile ilgili son dakika haberi: Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine saldırı gerçekleştiren iki kadın terörist, sırt çantalarındaki bombayla yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Bir polis memurunu şehit eden teröristlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. O teröriste, CHP'nin özgürlük istediği ortaya çıktı.Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı tutuklu ve hükümlü gazeteciler raporunda Dilşah Ercan'a da yer verdikleri, 'Dünya'nın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye' diyerek terörist için özgürlük istedikleri ortaya çıktı. Raporda yer verilen teröristin bilgi bölümüne İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kaldığı belirtilirken 'sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı' ibaresi dikkat çekti.Hükümlü teröristin cezaevine girmesinden kaynaklanan hak ihlali olmamasına ve bunu kendisinin de dile getirmemesine rağmen CHP'nin raporunda yer verilmesi dikkat çekti.Mersin Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde Polisevine PKK'lı iki kadın terörist tarafından saldırı yapıldı. Polis memuru Sedat Gezer'in (47) şehit olduğu saldırıda, polisle çatışmaya giren iki terörist sırt çantalarında bomba ile yakalanacaklarını anlayınca intihar etti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, hainlerden birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi.Teröristin PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu, terör örgütü faaliyetlerinden dolayı cezaevine girip çıktığı, örgütün kırsal yapılanmasına 2013 yılında Mersin'den katıldığı, Irak'ın kuzeyi, Kandil'de eğitim aldığı ve örgütün sözde özel güç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.Terörist hakkında metropollerde eylem amaçlı gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı şeklinde istihbarı bilgilerin bulunduğu ortaya çıktı. O teröristle ilgili şok bilgiye SABAH ulaştı. CHP'nin hain saldırıyı yapan Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan için özgürlük istediği ortaya çıktı.CHP'li Ağbaba'nın teröristleri savunduğu açıklamaları tekrar gündem oldu! 'Eli silahlı terörist göremedik, bulamadık...' | VideoAzadiya Welat gazetesinde muhabirlik yapan ve PKK terör örgütü üyeliğinden hüküm giyen teröristin, cezaevinde bulunduğu dönemde CHP'nin özgürlük istediği gazeteciler raporunda yer aldığı belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in hazırladığı Cumhuriyet Halk Partisi Tutuklu Gazeteciler raporunda terörist Dilşah Ercan'a 10. sırada yer verildiği görüldü. İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde PKK terör örgütü üyeliğinden hükümlü bulunan teröristin Lise mezunu olduğu, 2,5 yıldır cezaevinde bulunduğunun belirtildiği raporda, Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğu belirtilerek örgüte ilişkin propaganda, yürüyüş, gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet suçlamalarından hükümlü olduğu kaydedildi. Tüm teknik eşyalarının kamera- fotoğraf makinesi dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığının belirtildiği CHP'nin raporunda, teröristin bomba taşıdığı sırt çantasının da suç kanıtı sayıldığı kaydedildi.CHP'nın tutuklu ve hükümlü sözde gazetecilerle ilgili raporunda sözde mağdurların mektuplarına yer verildiği görülürken, Dilşah Ercan'ın yaşadığı hak ihlallerini mektubunda yazamadığı belirtildi.Hak ihlali yaşamadığını belirten Dilşah Ercan'ın yine de CHP'nin raporunda yer verildiği görüldü. Raporda, cezaevine kapatılan sözde gazetecilerle yüz yüze görüşüldüğü ve onlarla yazışmalar yapıldığı belirtildi. Başkan Erdoğan'ın suçlandığı raporda milletvekilleri 'Raporun içeriğinde de görülebileceği gibi, Türkiye'de cezaevlerinde olan gazetecilerin bir bölümü KCK örgütü ile ilişkilendirilmekte diğer bölümü devlete karşı suç işlemek ile itham edilmektedirler. Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaların tümünde belli fi kirlerin ifade edilmesi ve belli kitapların, gazetelerin ve dergilerin bulundurulması suç teşkil etmektedir' dedi.