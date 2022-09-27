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Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünde yer alan 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okudu.

Ekleme: 27.09.2022 - 12:06 Güncelleme: 27.09.2022 - 12:06 / Editör: Ozge Selin
Bakan Kasapoğlu'ndan, Yunus Emre anısına şiir!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ATO Congresium'da Yunus Emre anısına hazırlanan 'Gönüller Yapmaya Geldik' adlı albümünün gala gecesine katıldı. Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan ve 8 sanatçının yer aldığı albümün gala programı, Bakan Kasapoğlu'nun Yunus Emre'nin 'Haktan Gelen Şerbeti' şiirini okumasıyla başladı. Kasapoğlu, insanlığın başlangıcından bu yana, toplulukların ve milletlerin sözle var olup, sözle anlaştığını ifade etti. Yunus Emre'nin, birleştirici değerlerden olduğuna işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Elbette insanlığın devranı yeryüzünde döndükçe; söz ya da dil gibi sözün ya da dilin üstatlarından Yunuslar hep olacaklardır. En önemli toplumsal ortak kabullerimizden, birleştirici değerlerimizden biri olan Derviş Yunus, asırlardır olageldiği gibi bugün de bizi öylesine güzel ezgileriyle bir araya getirdi. Çünkü o asırlar önce 'gönüller yapmaya geldik' demişti" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak her alanda gençleri güçlü kılmak, onların tüm süreçlerde etkin olmalarını sağlamak adına pek çok çalışma yaptıklarına değindi Kültür, sanat, eğitim, sosyal faaliyetler ve sporda çok geniş bir hizmet yelpazesini gençlere sağladıklarını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Projelerimizde, yatırımızla, icraatlarımızla her daim gençlerimizin yanında, onlarla birlikte olma gayretimiz var" dedi.

Bakan Kasapoğlu'nun ardından albümde yer alan sanatçılar Aykut Kuşkaya 'Gönüller Yapmaya Geldim', Onur Şan 'Bir Kararda Durmayalım', Dilek Türkan 'Sordum Sarı Çiçeğe', Ender Doğan 'Ali Almış Sancağını Eline', Fatih Koca 'Canım Kurban Olsun Senin Yoluna', Gülay 'Göçtü Kervan', Hakan Aysev 'Bana Seni Gerek Seni' ve Mehmet Erdem 'Severim Ben Seni' eserlerini okudu. Bakan Kasapoğlu, konuk sanatçılarla birlikte sahneye çıkarak Yunus Emre'nin 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' adlı eserini seslendirdi. Kasapoğlu, sanatçılara günün anısına plaket verdi.

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