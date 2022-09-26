Yunanistan'ın Ege'deki ihlalleri sonrası Türkiye harekete geçti: Yunan büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Yunanistan'ın hukuka aykırı bir biçimde Ege'deki adalara zırhlı araç sevk ettiği anların ortaya çıkması üzerine Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.

Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti. Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.



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