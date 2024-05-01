29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yer alan kararla 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulacağını belirtti.Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin hızlanması, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması amacıyla Ankara, İstanbul, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Van'da 29 İdare Mahkemesi ve 15 Vergi Mahkemesi kurulması kararının Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti.Bakan Tunç, yeni kurulan 44 mahkemenin yargı teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulundu.Resmi Gazete'de yer alan İdare Mahkemelerinin Kurulmasına İlişkin Karar şu şekilde:1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 38. maddesinin 1/a bendi ile 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin 1. fıkrası uyarınca İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak 26 Nisan 2024 tarihli ve E-43807993-601.01-262 sayılı Bakan Olur'u ile;-Ankara 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45. İdare Mahkemelerinin,-Ankara 9 ve 10. Vergi Mahkemelerinin,-Hatay 7, 8, 9 ve 10. İdare Mahkemelerinin,-İstanbul 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. İdare Mahkemelerinin,-İstanbul 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29. Vergi Mahkemelerinin,-Kahramanmaraş 5 ve 6. İdare Mahkemelerinin,-Şanlıurfa 2. Vergi Mahkemesinin,-Van 6 ve 7. İdare Mahkemelerinin kurulmasına karar verilmiştir.