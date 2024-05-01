CHP'li Ankara ve Eskişehir'i su bastı! İhmalsizlikten şehir göle döndü!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı apartmanların giriş katlarını su bastı. Bazı araçlar ise ilerlemekte güçlük çekti. Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." dedi.
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı apartmanların giriş katlarını ise su bastı. İşte detaylar...
CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU
Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.
Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.
YOLCULAR İSTASYONDA MAHSUR KALDI
Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.
POLİS EKİPLERİ GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATTI
Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi.
Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.
Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.
BAZI BÖLGELERDE TEDBİR AMAÇLARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.
EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
'Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır.'
'HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR'
Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.
'Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.'
ESKİŞEHİR'DE BAZI APARTMANLARIN GİRİŞ KATLARINI SU BASTI
Eskişehir'de dün akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.
Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı. Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi.