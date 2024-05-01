CHP'li Ankara ve Eskişehir'i su bastı! İhmalsizlikten şehir göle döndü!

Ankara ve Eskişehir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı apartmanların giriş katlarını ise su bastı. İşte detaylar...Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi.Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.EGO Genel Müdürlüğü, başkentteki şiddetli yağışın ardından bazı bölgelerde tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandığını bildirdi.EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Ankara'da meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle bazı metro hatlarında su seviyesi artmış ve bu bölgelerdeki enerji tedbiren kesilmiştir. Aşırı yağıştan kaynaklanan olumsuz etkilere karşı yolcularımızın yaşadığı mağduriyeti hızlıca çözümlemek için tüm ekiplerimiz görevleri başındadır.'Ankara Valisi Vasip Şahin, kent genelinde etkili olan sağanak yağışa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı.'Bu akşam ilimizde meydana gelen yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimiz sahada ve görevleri başında. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.'Eskişehir'de dün akşam saatlerinde bir anda etkili olan sağanak yağış, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Birçok bölgede trafik kilitlenirken, sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatırken, bazı apartmanların da giriş ve bodrum katları sular altında kaldı.Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Ülkümen Sokak'ta altyapının yetersiz kalmasıyla bazı apartmanların giriş katlarında su baskını yaşandı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede oluşan su baskını karşısında çaresiz kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daire içinde biriken yağmur suyu, tahliye pompasıyla dışarıya atıldı. Aynı sokakta bulunan başka bir apartmanın garaj kısmında biriken su ise vatandaşların çabalarıyla tahliye edildi.