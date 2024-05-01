Başkan Erdoğan Özgür Özel ile görüşecek! Kulislerde bomba iddia: Ekrem İmamoğlu rahatsız oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan resepsiyonundaki ilk temasın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor. Erdoğan, Özel'i perşembe saat 16:00' da AK Parti Genel Merkezi'nde kabul edecek. Kritik kabulde Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çalışmasını gündeme getirmesi bekleniyor. Kulislerde ikili arasında gerçekleşecek olan bu görüşmenin CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı ise rahatsız ettiği konuşuluyor.



Gelişmeye müteakip Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.



KRİTİK ZİRVENİN YERİ VE ZAMANI BELLİ OLDU



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.







Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.



İkili arasında kurulan diyalog siyasi iklimin yumuşamasına yol açarken, bazı çevreleri de rahatsız etti.



SABOTE ETMEK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER



Kulislerde dolaşan bilgilere göre; CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti.



Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational'a verdiği mülakatta Başkan Erdoğan'ı ser sözlerle hedef aldı. İmamoğlu, 'Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki' ifadelerini kullandı.









GÖKHAN GÜNAYDIN'DAN HAMLE



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın,' 50 artı 1'in kaldırılması CHP'nin lehine değildir' şeklinde konuştu.



Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre; Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yapsalar da Özgür Özel geri adım atmadı. Gelişmeye müteakip Erdoğan ve Özela arasındaki ilk temas 23 Nisan'da TBMM resepsiyonunda gerçekleşti. Daha sonrasında Irak dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Özgür Özel'le yapacağı görüşmeye atıfta bulunarak yeni anayasa çalışmalarının gündemde olacağını söyledi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Mayıs 2024 Perşembe günü öğleden sonra görüşecekleri öğrenildi.Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme, perşembe günü saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde olacak.İkili arasında kurulan diyalog siyasi iklimin yumuşamasına yol açarken, bazı çevreleri de rahatsız etti.Kulislerde dolaşan bilgilere göre; CHP üzerinde hesapları olan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bu görüşmeden rahatsızlık duydu. Kılıçdaroğlu sert bir çıkış yaparak 'Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir' diye bayrak açarken, Ekrem İmamoğlu da yarın yapılacak olan Erdoğan-Özel görüşmesini sabote etmek için harekete geçti.Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özel görüşmesi öncesinde CNN İnternational'a verdiği mülakatta Başkan Erdoğan'ı ser sözlerle hedef aldı. İmamoğlu, 'Son 2 yılda başıma gelenlerin sebebi otoriterleşen rejim. Evet Erdoğan, rejimin başı tabii ki' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Erdoğan'la yapacakları görüşmede gündem başlıklarından birini anayasa konusunun oluşturacağını açıklamıştı. İmamoğlu'na yakınlığı ile bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, daha önce karşı çıktığı yüzde 50 artı 1 sisteminin devam etmesi gerektiğini savundu. Gökhan Günaydın,' 50 artı 1'in kaldırılması CHP'nin lehine değildir' şeklinde konuştu.Hürriyet'ten Abdülkadir Selvi'ye göre; Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın, Erdoğan- Özel görüşmesini sabote etmek için karşılıklı hamleler yapsalar da Özgür Özel geri adım atmadı.

AK Parti ve CHP arasındaki diyalog süreci 8 yıl sonra ilk kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sabah Gazetesi yazarı Yavuz Donat'a yaptığı bir açıklamada 'Erdoğan'la görüşmek istiyorum' sözlerinin ardından gelişti.Sonrasında Başkan Erdoğan'a bayram tebriği telefonu ile devam eden süreç, TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonu'nda, Erdoğan'ın Özel'e daveti üzerine gerçekleşen çay sohbetinde netleşti. İki lider bu hafta kapsamlı bir görüşme için randevulaştı.Erdoğan 'Ele alacağımız çok konu var' diyerek 'Özgür Özel'e kapımız açık' mesajı verdi. 'Nezaketten ve makama saygıdan asla taviz yok' diyen Özel ise 'Kısa bir görüşme değil, uzun ve yapıcı' bir toplantı ümit ettiğini dile getirdi.Özel, 'Bundan sonra Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz' ifadelerini kullandı.