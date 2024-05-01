Saraçhane'de yüksek güvenlik! 42 bin polis görevde

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tüm yurtta kutlanıyor...Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili basın açıklaması yapmıştı.Ali Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmayacağını açıkladı.Yerlikaya, "Taksim Meydanı toplantı ve gösteri yürüyüşü için belirlenen yer ve güzergahlar arasında değil." dedi.Yaşananların ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri, Saraçhane'de toplanmaya başladı.Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.Saraçhane'nin çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken araçlar, trafik polislerince alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.Saraçhane Meydanı girişine kurulan noktalarda polis ekipleri, bu bölgeye gelenlerin üst aramasını yapıyor.Aramanın ardından sivil girişine de izin verilen meydanda, TOMA gibi polis araçları konuşlandırıldı.Unkapanı istikametinde Bozdoğan Kemeri'nin altına çevik kuvvet ve TOMA'lar yerleştirildi.Kapatılan Unkapanı istikametine geçmek isteyenlere izin verilmiyor.Öte yandan 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak.İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak." ifadelerini kullandı.