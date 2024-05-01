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Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde DEAŞ operasyonu

12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-34" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde DEAŞ operasyonu
Ekleme: 1.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 1.05.2024 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde DEAŞ operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda; 41 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sonucunda; ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde DEAŞ operasyonu

"TERÖRİSTLERE GÖZA AÇTIRILAMAYACAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek" şeklinde açıklama da bulundu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 12 ilde DEAŞ operasyonu