Altın gram fiyatı düşüşü sürecek mi? İslam Memiş duyurdu

ONS 2300 dolar psikolojik direncinin altına sarktı. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı iç piyasada 2380 TL civarında seyrediyor. İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki gerilemeler sonrası çarpıcı yorumlarda bulundu.Fed faiz kararı bugün belli olacak. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell açıklamaları piyasalar tarafından sıkı takibe alındı. Karar öncesi altın fiyatları satış yedi.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşler sonrası kritik yorumlarda bulundu.İşte İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar:'Ons altın tarafında 2300 dolar destek seviyesi test edildi. Yüzde 1,5 civarında bir satış gözlemliyoruz. Bizim için sürpriz değil.Takip edeceğimiz bant aralığının 2280-2380 dolar olduğunu demiştim. Tekrar aşağıda 2280 dolar destek seviyesi var. Buraları kısa vade için takip etmeyi sürdüreceğim.Orta ve uzun vadeli yatırımcılar için ons altın alım fırsatı verdi. Elinde dolar olan yatırımcı ons altına geçmek için iyi bir fırsat yakaladı.Altın/dolar paritesi üzerinde baktığımızda 1 kilogram külçenin değeri 75 bin 320 dolar seviyesinde. 2 hafta önce 81 bin 500 dolar seviyesini görmüştü.Yaklaşık 6 bin dolar civarında değer kaybından bahsediyoruz. Çok büyük bir rakam. Elinde dolar bulunan yatırımcısı parite üzerinden altın almak için çok iyi alım fırsatı yakaladı.Gram altın serbest piyasalarda 2425 lira seviyesine kadar geriledi. Yatırımcısı 2400-2450 lira aralığını takip etmeli.Elinde Türk Lirası olanlar altın almak için fırsat kolluyorsa bu fiyatlar ucuz. Altın alacak ve düğün yapacaklar şimdiden alım yapmak istiyorsa yapsın.Gram altın 2 hafta önce 2700 lira seviyesindeydi. Şu anda 2400 lira civarında. Yıl içinde değer artışları devam edecek.'