Futbol kulüplerine olay tehdit! Skandalı TFF de doğruladı: “Erken seçim imza vermezseniz…”

Türkiye Futbol Federasyonu, olağanüstü genel kurul kararı alarak TFF'de seçim yapılacağını açıklamıştı.Sabah'ın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullanmıştı:"Ülkede en çok neye ihtiyacımız var, birlik ve beraberliğe. Tam şampiyonaya giderken bir genel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısını bozar. Sorumlular değişecek. Bir takım şeyler uğruna siz ne yapmak istiyorsunuz? Türk Milli Takımı hepimizin. Herkesin aynı anda mutlu olduğu başka bir şey yok.""Milli Takım'ın başarısında herkes omuz omuza veriyor. Bizim olmazsa olmazımız Milli Takım'ın başarılı olmasıdır. Ben böyle zorlamalar olduğunda onların niyetinden şüphe duyarım. Biz seçimli genel kurul kararı aldık mı aldık. Sizin niyetiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek.""Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, her şeyi diyorlar… Ama kurullar seçimle gelmiyor, onlar bağımsız. Federasyon değişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yıl görevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadar saptırıldığının ispatı."Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki krize neden olan imza kampanyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.TFF'nin 1 Nisan'da almış olduğu 18 Temmuz'daki seçim kararını erkene çekmek için kampanya başlatan Kulüpler Birliği'nin bazı üyeleri, dün itibarıyla 80 imzaya ulaştı. Noter onaylı imzalar TFF'ye iletilirken, gerekli olan 130 sayısına çıkılamadı.Bu gelişmeler yaşanırken yapılan incelemeler sonrası bazı imzalar sahte olduğu gerekçesiyle iptal edildi.TFF Hukuk Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Asıl şok haber ise 2. ve 3. Lig kulüplerinden geldi… CHP'ye geçen bazı belediyelerin, kent ya da ilçe takım yöneticilerini arayarak, "TFF için imza verin yoksa yardımlarımızı gözden geçireceğiz" dedikleri ortaya çıktı.Skandal iddia için TFF kaynakları, "Evet, böyle ihbarları almaya başladık" yorumunu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu.Nisan başı imzalar toplansaydı teknik olarak bu mümkün olacaktı ama bugün itibarıyla imzalar toplansa dahi TFF seçimi en erken 1 Temmuz'da yapılacak.Federasyon, 14 Haziran-14 Temmuz arası Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Takımı düşünerek seçim tarihini 18 Temmuz olarak açıklamış, ardından 10 gün geriye çekebileceklerini bildirmişti.