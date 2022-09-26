Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., 'Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu.Bir daha yapmaması için uyardım. Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim' dedi.A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine 'Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur' gibi sözler söylediğini anlatan F.R., 'Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim.Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!WhatsApp profil fotoğrafını açıyorum öpüyorum' diyerek cinsel tacizde bulundu.Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!Odasına yalnız girmeye korkuyordum, bir işim olduğunda okuldaki temizlik görevlilerinden yanımda gelmeleri için ricada bulunuyordum' ifadelerini kullandı.A.Y. ise ifadesinde F.R.'nin yaşının kendisinden çok küçük olması, boyunun kısa olması, tabiri caizse onu okulun maskotu şeklinde gördüğü ve onu çok sevmesinden kaynaklı samimi davrandığını söyledi.A.Y., 'Seni özledim, gelir öperim, seni yanımdan ayırmayacağım, sana doyamadım, iyice bağlanıyorum, hep yanımda olacaksın' şeklindeki mesajları F.R.'yi çocuk olarak gördüğü için yazdığını ifade etti.A.Y.'nin F.R.'yi okulun koridorlarında zorla öptüğü görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!F.R. görüntüleri delil olarak sunarken, yapılan incelemede, erkek şahsın eğilerek yüzünü kapalı montlu şahsın yüz kısmına doğru yaklaştırdığı, montlu şahsın aniden geri çekildiğinin görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçlarından 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Hazırlanan iddianamenin asliye ceza mahkemesine gönderilmesi üzerine F.R.'nin avukatı itiraz ederek suçun nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden iddianame hazırlandığı, suç vasfının hatalı olması sebebiyle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile dosya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.