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Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi

Seyir halinde ilerleyen yolcu otobüsünün arka kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Aracı sağa çekerek yolcuları indiren şoför sefere devam edemedi. O anlar kaydedildi.

Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
Ekleme: 26.09.2022 - 09:21 Güncelleme: 26.09.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
İETT otobüsü arıza nedeniyle yolda kaldı...

İstanbul'un Pendik ilçesinde hizmet veren yolcu otobüsünün, seyir halindeyken arkasından dumanlar yükseldi.

Akşam saatlerinde içinde yolcu yoğunluğunun olduğu sırada yaşanan olay, şoförü tedirgin etti.

Yolcuları indirdi
bunun üzerine aracına sağa çekerek durduran otobüs şoförü yolcuları aşağıya indirdi.

Çevredekiler de olayı fark ederek otobüsün yanına geldi.

Seferine devam edemedi
Araçtan yükselen dumanların şiddetini artırması nedeniyle, şoför seferine devam edemedi.

O anlar kaydedildi
İHA'nın aktarımına göre; İETT otobüsünden dumanların yükseldiği anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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