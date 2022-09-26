  • USD: 18,37 - 18,40
  • EURO: 17,94 - 17,98
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 6’lı masadaki oturma düzeni tartışmalarına öncülük ettiğini aktaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İlk tartışmaların müsebbibi odur” dedi.

Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
Ekleme: 26.09.2022 - 10:05 Güncelleme: 26.09.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
6'lı masanın bir araya geldiği ilk dönemlere koltuk kavgası damga vurmuştu.

6 partinin lideri “kim nerede oturacak” savaşı verirken; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündemi meşgul eden bu gerilime Ahmet Davutoğlu'nun sebep olduğunu söyledi.

Davutoğlu'nun en büyük mücadelesi
24 TV'deki “Arafta Sorular” programına konuk olan Varank, Davutoğlu ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Esra Elönü'nün 6'lı masa ile ilgili sorusuna yanıt veren Bakan Varank, şunları söyledi:

“Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu'dur”
“Geçmişte bizimle siyaset yapmış insanlar o masaya oturdukları için birtakım tartışmaların kimden kaynaklandığını ben çok iyi görebiliyorum. Vatandaşlarımız görmeyebilir.

Biliyorsunuz, 6'lı masa ilk kurulduğu günlerde ‘kim nerede oturacak, sıralama ne olacak' tartışmaları olmuştu. Oturma düzeni tartışmalarında en cevval Ahmet Davutoğlu'dur. Siyasi hayatının en büyük mücadelesini bakanlar kurulunda vermiştir.

“Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi”
Sayın Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu başbakan iken bir kabine toplantısına başkanlık etmek üzere hükümeti Cumhurbaşkanlığına davet etti. Ve o davette Ahmet Davutoğlu, ‘Ben nasıl diğer bakanlarla aynı seviyede otururum' diyerek bu Bakanlar Kurulu olmasın diye çok büyük mücadeleler verdi.

'Kendisini farklı göstermek için sola kaydı'
Hatta bir fotoğraf var. Kendisini diğer bakanlardan farklı göstermek için biraz sola kaymıştır. Bu protokolde oturma düzenindeki büyük kavgalar Ahmet Davutoğlu'ndan kaynaklanır. Muhtemelen 6'lı masadaki o ilk tartışmaların müsebbibi de odur.”
Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: Hizmet ihracatı rekor kırdı
Mustafa Varank, Ahmet Davutoğlu'nun en büyük mücadelesini anlattı
TİP'li Sera Kadıgil'den canlı yayında haddini aşan sözler: Diyanet İşleri Başkanlığı ve imam hatip liseleri kapatılsın
Ümit Özdağ'ın adamlarının Soner Çam'ı darbettiği anlar
Pendik'te İETT otobüsünden alevler yükseldi
Kabine Toplantısı kritik kararlar için toplanıyor; EYT'liler, destek ödemeleri ve TOKİ...
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Asırlık ağaçları acımadan kestiler
Putin'i kızdıracak teslimat: NASAMS füze sistemleri Ukrayna'ya ulaştı
İSKİ çalışmasında yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ni ziyaret etti
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na afiş pozu tepkisi: Vatan haini Demirtaş'a seninleyim mesajıdır
Bağcılar'da evlat vahşeti! İstanbul Valiliği açıklama yaptı...
Türk savunma sanayisinde yeni sayfa: Nüfuz edici bombaların teslimatı bu ay başladı
AK Parti'li Turan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı yaptı! 'Gel hodri meydan'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu bu yetkiyi kimden alıyorsun?
Suriye sınırında taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
CHP kampında Selvi Kılıçdaroğlu - Aylin Nazlıaka gerginliği: 'Bir daha gelmeyeceğim'
MSB açıkladı! Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti...
Amedspor taraftarlarından bir rezillik daha! Bayraklarla mesaj vermeye çalıştılar...
Yunanistan Ege'de ateşle oynuyor! Türkiye'den sert tepki: 'Kabul edilemez'
Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakımevinde dehşet! 20 yaşında genci üzerine oturarak öldürdüler!

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Bakırköy'de bir kişi, eski komşusunu satırla öldürdü

Mevsimin ilk karı yağdı

Mevsimin ilk karı yağdı

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

HAVA DURUMU | Meteoroloji harita yayınladı müjdeyi verdi! Bahardan kalma günler geri dönüyor | 25-29 Eylül 2022

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Yargıtay'dan emsal 'değer kaybı' kararı

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!

Sapık okul müdüründen yardımcısına cinsel taciz: Ben senin tazmanya canavarınım!