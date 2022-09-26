Mevlüt Çavuşoğlu, Japon mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 77'nci Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği temaslar sonrası, Tokyo'ya uçtu.Bakan Çavuşoğlu burada Japon mevkidaşı Hayashi Yoshimasa ile bir araya geldi.Çavuşoğlu seyahati ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Japonya Eski Başbakanı Abe Shinzo'nun resmi cenaze törenine katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Tokyo'dayız” ifadelerini kullandı.İkili görüşmeye dair açıklamada bulunan Çavuşoğlu, “Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'yla ikili ilişkilerimizi ve başta Ukrayna olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık” dedi.