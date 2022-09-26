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Kütahya’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde orman yangını çıkarken, ekipler, söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Ekleme: 26.09.2022 - 17:32 Güncelleme: 26.09.2022 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
Kütahya’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Gediz'e bağlı Köpenez köyü yakınlarındaki ormanda, öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 2 helikopter, 3 uçak, 16 arazöz, 2 dozer, 2 su tankeri ve ekskavatör ile çok sayıda orman bölge ekibi sevk edildi.

Havadan ve karadan alevlere müdahale sürerken, Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, "Bölgeye Hisarcık, Emet, Simav ve Gediz ilçelerinden takviye ekiplerimiz de sevk edildi. Sahadaki ekiplerimizin çalışması sürüyor, yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz" dedi.
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